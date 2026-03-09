תושב הדאחייה לקצין צה"ל: "תפטרו אותנו מחיזבאללה כבר"

שיחה בין קצין צה"ל ביחידה 504 לבין תושב הדאחייה שבלבנון, שצה"ל חשף הבוקר (שני) חושפת את הניצול הציני של חיזבאללה את תושבי לבנון. בשיחה, נשמע האזרח מבקש: "תפטרו אותנו מהם כבר, מחיזבאללה, אני איתכם, הם גירשו אותנו מהבתים שלנו".

דובר צה"ל

במסגרת פעילות כוחות צה"ל בלבנון כנגד חיזבאללה, צה"ל מפרסם הודעות פינוי לתושבים במוקדי התקיפות. קציני יחידת 504 מתקשרים לתושבים על מנת להזהיר אותם. במהלך אחת השיחות, סיפר תושב הדאחייה לקצין שארגון הטרור מגרש את התושבים מבתיהם ומאיים עליהם. עוד מוסיף כאמור שהעם הלבנוני עומד עם המדינה הלבנונית ולא עם ארגון הטרור.

חיזבאללה בנה לאורך השנים בדאחייה אתרים רבים לייצור ופיתוח אמצעי לחימה, ביניהם אתרים לדיוק טילים כחלק מפרויקט הדיוק של הארגון. בנוסף השקיע עשרות שנים בבניית מצבורי נשק הכוללים טילים מדויקים ומתקדמים שסופקו על ידי איראן. מצבורים אלו מיוצרים ומאוחסנים בתשתיות אזרחיות הכוללות בתים בכל רחבי לבנון.

i24NEWS

צה"ל תקף בשנתיים האחרונות מטרות אלה, ביניהם מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור, טילים ורקטות שהארגון מחזיק. זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני של האוכלוסייה האזרחית בלבנון על-ידי ארגון הטרור חיזבאללה, נמסר מצה"ל.