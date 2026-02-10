נערכת לתקיפה אמריקנית? איראן חסמה בעפר את הכניסות למתקן הגרעין באספהאן

המתיחות באזור המזרח התיכון והמפרץ הפרסי נמשכת כאשר גם הבוקר (שלישי) עדיין לא ברור האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה על תקיפה אמריקנית, או פעילות צבאית כלשהי, באיראן. למרות זאת, נראה כי הממשל האיראני נערך לאפשרות שתקיפה צבאית, שיעדיה - מתחמי הגרעין של המדינה - אכן תצא לפועל.

מכון ISIS פרסם תמונות לוויין חדשות של אתר הגרעין באספהאן, מהן עולה כי כל הכניסות למתחם המנהרות הקבורות במקום - נאטמו לחלוטין. התמונות המדוברות, שצולמו על ידי לוויין ברזולוצייה גבוהה, מראות כי הממשל האיראני כיסה, באמצעות אדמה, את הכניסות למתחם הגרעיני באספהאן.

המהלך נועד להפחית את הנזק שמתקפה אווירית אפשרית יכולה לגרום למקום, ותקשה על כוחות מיוחדים לבצע פשיטה קרקעית במקום, כדי לתפוס או להשמיד אורניום מועשר שעשוי להיות מאוחסן בפנים.

לצד זאת, ייתכן שאיראן העבירה ציוד או חומרים לתוך המנהרות כדי להגן עליהן. עם זאת, אף גורם רשמי לא אישר את ההערכות הללו. הפעם הקודמת בה הם ביצעו הכנות מסוג זה, היתה בימים שלפני מבצע "פטיש חצות" - התקיפה האמריקנית ביוני האחרון, שפגעה במתקן באספהאן, לצד המתקנים באראק, בפורדו ובנתנז.

זו אינה הפעם הראשונה בה ישנם דיווחים על היערכות אמריקנית לתקיפה, כאשר רק בסוף החודש שעבר הודה ראש מנהלת המשברים בטהרן הודה כי 82 תחנות מטרו בטהרן הוסבו למקלטים, ובשלב זה כבר כוללות ציוד חיוני למחייה - למקרה של תקיפה. הפעם הקודמת בה בוצע המהלך היתה לפני מבצע "עם כלביא". בנוסף, האיראנים צוברים כמויות גדולות של דלק במשאיות כדי להפעיל אותן כמחסנים ניידים.

בתוך כך, שליחו המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ויועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר, ביקרו במהלך סוף השבוע בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הממוקמת בפרץ עומאן, לאחר שסיימו את השיחות עם איראן ביום שישי, כך לפי גורם אמריקני בכיר ושני מקורות אזוריים המעורים בנושא.

על פי הגורמים, וויטקוף וקושנר הוזמנו לבקר בנושאת המטוסים, שהיא חוד החנית של קבוצת התקיפה האמריקנית במזרח התיכון, על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. מטרת הנסיעה הייתה להביע תודה לחיילים האמריקאים באזור.