לאחר קריסת השיחות בפקיסטן: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב היום (ראשון) בחשבונו ברשת Truth Social כי החל מרגע זה - הצבא האמריקני יטיל מצור על מצר הורמוז. לצד זאת, שיגר איום נוסף לעבר טהרן.

"אז הנה לכם, הפגישה עברה בשלום, רוב הנקודות הוסכמו, אבל הנקודה היחידה שבאמת חשובה, נשק גרעיני, לא עלתה", כתב, "קיבלתי תדרוך מלא על הפגישה שהתקיימה באיסלאמאבאד ויש רק דבר אחד חשוב - איראן לא מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות".

"החל מעכשיו, חיל הים של ארצות הברית, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שמנסה להיכנס או לצאת ממצרי הורמוז", הבהיר טראמפ, "איראן טוענת שהטילה מוקשים במים, למרות שכל חיל הים שלה פוצץ לחלוטין. אולי הם עשו זאת, אבל איזה בעל ספינה ירצה לקחת את הסיכון?".

לדבריו, בשלב מסוים, צפוי מצב של "כולם מורשים להיכנס, כולם מורשים לצאת" - אבל, איראן לא אפשרה לזה לקרות באומרה כי "ייתכן שיש מוקש איפשהו שם בחוץ", שאף אחד לא יודע עליו מלבדם. "זוהי סחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות, במיוחד ארצות הברית של אמריקה, לעולם לא ייסחטו", הוסיף, "כמו כן, הוריתי לחיל הים שלנו לחפש ולאסור על כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן. לאף אחד שמשלם אגרה בלתי חוקית לא יהיה מעבר בטוח בים הפתוח".

"נתחיל גם להשמיד את המוקשים שהאיראנים הניחו במצרים", אמר. הוא הוסיף ואיים על טהרן: "כל איראני שיירה עלינו, או על כלי שיט שלווים, יועף לעזאזל! איראן יודעת, טוב יותר מכל אחד אחר, כיצד לסיים את המצב הזה שכבר הרס את ארצם. בשעה אחת אני יכול להחריב הכל והם יחזרו לעידן האבן. החרבתי גשר אחד כדי שייראו מה אני יכול לעשות".

טראמפ ציין כי "חיל הים שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות הנ"מ והרדאר שלהם חסרי תועלת, חומייני ורוב 'מנהיגיהם' מתים, הכל בגלל שאיפותיהם הגרעיניות. המצור יתחיל בקרוב. מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה, נאט"ו ביקשו לעזור שם".

"איראן לא תורשה להרוויח ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה", סיכם, "הם רוצים כסף, וחשוב מכך, הם רוצים נשק גרעיני. בנוסף, וברגע המתאים, אנחנו 'נעולים וטעונים' לחלוטין, והצבא שלנו יסיים את המעט שנותר מאיראן. במו"מ הם התנהגו כאילו יש להם קלפים ביד. מאמין שאיראן תיכנע בקרוב מאוד, היא תחזור ותתן 100% מהדרישות שלנו".

מוקדם יותר היום, הפרשן הצבאי יוסי יהושוע פרסם כי לנוכח קריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, הרמטכ"ל דרך את צה"ל להיות בכוננות לחזרה למלחמה עם איראן.

צה"ל נכנס לנוהל קרב סדור בדומה למתכונת שהופעלה ערב המבצעים הקודמים על אדמת הרפובליקה האיסלאמית, ואגף המודיעין מגביר את קצב בניית המטרות. עם זאת, יודגש כי טרם התקבלה החלטה על פעולה צבאית.