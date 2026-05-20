נשיא דרום קוריאה מאשים: ישראל חטפה אזרחים שלנו מהמשט לעזה

חרף אזהרות הממשל בסיאול ואיסור הנסיעה הרשמי לרצועת עזה, נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק, יצא בהצהרה דיפלומטית חריפה היון (רביעי) נגד ירושלים בעקבות מעצרם של פעילים קוריאנים על סיפונה של ספינת סיוע נוספת. הנשיא לי האשים כי "ישראל חטפה אזרחים דרום קוריאנים תחת נסיבות בלתי מוצדקות לפי החוק הבינלאומי", והוסיף כי הפעולות הצבאיות של ישראל היו "מוגזמות לחלוטין וחצו את הקו האדום".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הודעתו של נשיא דרום קוריאה מגיעה לאחר שארגון הסיוע "המשט הקוריאני למען פלסטין חופשית" אישר כי חיל הים הישראלי השתלט לפנות בוקר על הספינה "לינא אל-נבולסי" על סיפונה של הספינה, שעשתה את דרכה מאיטליה, נעצרו הפעילה הדרום קוריאנית קים אה-היון והפעיל הקוריאני-אמריקני ג'ונתן ויקטור לי. מעצרם מתווסף להשתלטות שהתרחשה יומיים קודם לכן על הספינה "קיריאקוס X", עליה שהה פעיל קוריאני נוסף בשם קים דונג-היון. לפי גורמים בארגון הסיוע, כוחות צה"ל בחרו הפעם לעצור את הפעילים ולהטביע את כלי השיט בים במקום לגרור אותם לנמלים כפי שנעשה בעבר.

במשרד החוץ בסיאול הבהירו כי הם פועלים בערוצים דיפלומטיים להבטחת שלומם ולשחרורם המהיר של האזרחים, חרף העובדה כי לפעילה קים אה-היון כבר נשלל הדרכון בעבר בשל ניסיונות דומים להסתנן לרצועה.

מוקדם יותר, משרד החוץ הודיע כי מדובר ב"משט יחסי ציבור נוסף שהגיע לסיומו והוכיח את עצמו כלא יותר מתעלול לשירות חמאס". ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח עם מפקד שייטת 3 במהלך הפעילות, שיבח את הלוחמים ומסר להם: "אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל ומבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. תמשיכו עד הסוף, המים נראים נהדר".

המשט הטורקי יצא ממרמריס, והפעילים מועברים כעת לכלי שיט ישראלי המשמש כ"כלא צף" בדרכם לנמל אשדוד. הוא אורגן ע"י ה-IHH, אותו ארגון שבעבר ארגן את משט המרמרה. ראש הממשלה יקיים מחר ישיבה מבצעית בנושא עם ראשי מערכת הביטחון.

האירוע הנוכחי מול דרום קוריאה מאיים להצטרף למשבר דיפלומטי חריף נוסף, הפעם מול אירלנד, שסגרה את שגרירות ישראל בדבלין עוד בשנת 2024. נשיאת אירלנד, קתרין קונולי, הביעה תמיכה פומבית יוצאת דופן באחותה, רופאת המשפחה מרגרט קונולי, שנעצרה אף היא על גבי משט הסיוע לעזה. הנשיאה קונולי הצהירה כי היא "גאה מאוד" באחותה, בעוד הפעילה האירית פרסמה סרטון שהוקלט מראש ובו האשימה את ישראל: "נחטפתי מהסירה שלי וכעת אני מוחזקת באופן בלתי חוקי, המאבק של פלסטין הוא המצפן המוסרי של זמננו".