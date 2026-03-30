זמן ההבלגה של מדינות המפרץ על התוקפנות האיראנית הולך ומסתיים. פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד פרסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" על מהלך שמתכננת איחוד האמירויות במטרה לפגוע קשות במשטר האיראני.

באמירויות מתכוונים להנחית מכה כלכלית קשה מאוד על אנשי עסקים איראניים במדינה - בשווי מיליארדי דולרים. גורם בכיר מאוד באבו דאבי מסר ל-i24NEWS כי "אנחנו מכינים חבילת הפתעות לאימפריה הפיננסית שבנתה כאן איראן".

בין היתר בוטלו כ-200 אשרות שהייה ובקשות חדשות לא יאושרו. בקשות אחרות תחת בדיקה אם לבטל אותן או לא. הגורם הוסיף עוד כי נסגרו בנקים וחשבונות בנק, סכומי כסף גדולים תחת הקפאה. נסגרו גם מוסדות כגון בתי ספר, בתי חולים ומועדונים והצוותים סולקו. "בקרוב נמנע את הגישה של האיראנים למטבע חוץ בתוך האמירויות, חברות לא יוכלו לפעול... נהרוס את הגשרים של איראן לעולם העסקים".

לצד זאת, מבינים במדינה כי מדובר בצעד מסוכן והחות'ים עלולים להכות קשה מאוד את כל צי הספינות של האמירויות. איראן כבר מאותתת שתגיב למהלך האמירתי.