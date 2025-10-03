הצללים של תימן: כך התנהל המבצע שחיסל ממשלה | מיוחד לסופ"ש

איך קורה שראש ממשלה, שרים, גנרלים – נמחקים מהזירה בבת אחת, ממרחק של אלפי קילומטרים,

במבצע שנשמע יותר כמו תסריט הוליוודי מאשר מציאות?

28 באוגוסט 2025. דרום צנעא. וילה פשוטה בשכונת בית־באוס. בפנים – כינוס סגור של ראש הממשלה החות’י, מחצית מקבינט השרים, ויועצי ביטחון. הם חושבים שהם בלתי נראים. אבל עיניים אחרות – עיניים ישראליות – כבר נעולות עליהם.

המודיעין מגיע בזמן אמת. 13:00 בצהריים – מתקבל האישור: “יש חלון הזדמנויות". שם קוד: “טיפת מזל". מעל שמי תימן – מטוסי קרב ישראליים, שעברו מסע ארוך ותדלוקים חשאיים, משגרים מטחים מדויקים. חמש דקות. ואז – הבזק אדיר. הווילה נעלמת.

ראש הממשלה אחמד ע’אלב אל־רהאווי – מחוסל. לצידו – שרי החוץ, הכלכלה, ההסברה, החקלאות, המשפטים – ועוד בכירים. יותר מחצי ממשלה – נמחקת. אבל זה לא הכל.

הכוונת הייתה גם על שר ההגנה מוחמד אל־עטיפי והרמטכ"ל מוחמד עבד אל־כרים אל־ע’מארי. החות’ים ממהרים לשדר סרטונים שלהם “בחיים” – אבל מאז? דממה. שמועות מתפשטות: פציעות אנושות? חיסול מוצלח? אף אחד לא יודע. צנעא מתעוררת להלוויה ענקית. עשרות אלפים צועקים “מוות לישראל".

מהדי אל־משאט נשבע לנקום: “הדם שלנו יפיל אימפריות". ימים אחר כך – מטחים לישראל, יירוטים בשמי אילת ותל אביב. בירושלים – תחושת אופוריה. שר הביטחון מצטט את התנ"ך: “אחרי מכת החושך – מכת הבכורות". המסר ברור: אף אחד לא חסין.

אבל כאן המלחמה מקבלת טוויסט חדש. 10 בספטמבר – מבצע “פעמוני הצלצול". המטרה: לא גנרלים, אלא תודעה. חיל האוויר מפוצץ את מטה ההסברה של החות’ים – הלב שמייצר כרזות, סרטונים ותעמולה. עשרות עיתונאים נהרגים. העולם מזדעזע. ישראל משיבה: "זו חזית לכל דבר. גם המילים – טילים". מאותו רגע – החות’ים משנים הרגלים.

שרים מחליפים מקומות לינה כל לילה. ישיבות ממשלה מתפצלות. אף אחד לא מעז להתכנס יותר מדי זמן

באותו חדר. אפילו נאומי עבד אל־מלכ – משודרים ממקום לא ידוע, דרך מסכים מטושטשים. ובינתיים – ישראל מוכיחה יכולת מדהימה: חדירה לעומק צנעא, דיוק כירורגי, טיסה של 2,000 קילומטר. חיסול ממשלה שלמה – בשידור חי. ועדיין – החות’ים לא נשברים.

כל לילה – עוד טיל, עוד כטב"ם, עוד איום בים האדום. ועדיין שאלות רבות נותרו אצל החות'ים ללא מענה מי הדליף את מיקום הפגישה ההיא? איך הצליחה ישראל לחדור לעומק המערך? והשאלה הכי חשובה, מי יהיה הבא – ברשימת החיסולים?