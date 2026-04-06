איראן הודיעה רשמית: "דוחים את ההצעות להפסקת אש, דורשים את סיום המלחמה"

טהרן הגישה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום הלחימה, שהועברה באמצעות פקיסטן - ודחתה את הרעיון להפסקת אש, כך לפי דיווח מהיום (שני) של סוכנות הידיעות האיראנית IRNA.

לפי הדיווח, איראן הציבה שורה של דרישות במסגרת עשרה סעיפים, ובהם סיום כולל וקבוע של המלחמה באזור, הסרת הסנקציות ושיקום. בנוסף, דרשה טהרן לקדם פרוטוקול שיבטיח מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז.

גורם המעורה בפרטים מסר ל־i24NEWS כי "הפערים מאוד גדולים", וכי עמדת איראן משקפת התנגדות למהלך של הפסקת אש זמנית, תוך הדגשת דרישה להסדרה רחבה וקבועה.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למצב ואמר כי "האויב חזק - לא חזק כמו לפני חודש. אם אתם שואלים אותי, הם לא חזקים בכלל, אבל נגלה את זה בקרוב".

מוקדם יותר היום גורם רשמי בבית הלבן התייחס לדיווחים על טיוטת הצעה הכוללת הפסקת אש ל-45 יום ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז, והבהיר כי מדובר "באחד מתוך רעיונות רבים" - וכי הנשיא דונלד טראמפ טרם אישר אותו. במקביל הדגיש כי מבצע "זעם אפי" נמשך בשלב זה.