א-שרע בנאום היסטורי באו"ם: "פתוחים לדיאלוג עם ישראל"

נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) נאם היום (רביעי) בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. מדובר בנאום היסטורי, שכן הוא הנשיא הסורי הראשון לעשות זאת משנת 1967. בנאומו, אל-ג'ולאני העביר ביקורת על ישראל, וטען כי היא "פועלת באופן הסותר את החוק הבינלאומי" וכי "התקיפות הישראליות נגד סוריה נמשכות". עם זאת, הצהיר כי סוריה פתוחה לדיאלוג דיפלומטי מולה ואף "מחויבת לו".

אל-ג'ולאני התייחס כאמור בנאומו למצב עם ישראל ואמר כי "האיומים הישראליים נגד ארצנו לא פסקו מאז השמונה בדצמבר" כשהוא התכוון לזמן בו נפל שלטון אסד בשנה שעברה.

לדבריו ישראל פועלת באופן הסותר את העמדה הבינלאומית התומכת בסוריה ובאזרחיה, ומנסה לגרור את האזור לסבב של סכסוכים חדשים ללא מועד סיום ידוע".

עם זאת, דאג להבהיר כאמור כי "סוריה מחויבת לדיאלוג ולהליכים דיפלומטיים כדי להתגבר על המשבר עם ישראל, ומחויבת להסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה שנחתם ב-1974".

עוד הוסיף כי "אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לעמוד לצידנו בהתמודדות עם סכנות אלה ולכבד את הריבונות ואת השלמות הטריטוריאלית של סוריה". בסיום נאומו הפגין א-שרע תמיכה בתושבי עזה ובעקבות כך זכה למחיאות כפיים סוערות.

במהלך הנאום, התייחס אל-ג'ולאני לסיפורה של סוריה והשינוי שהצליחו להשיג המורדים בה בשנים האחרונות, בפרט בדצבר האחרון - כאשר נפל שלטון אסד: "הסיפור הסורי הוא סיפור של מאבק בין טוב לרע - הוא משלב בין כאב לתקווה. מדובר בלקח שצריך להפיק מההיסטוריה, ואנחנו מספרים אותו כדי לפתוח פרק חדש במאבק הזה על הדו-קיום".

עוד הוסיף: "אבל זה לא תמיד היה כך. במשך 60 שנה סוריה הייתה תחת משטר דיכוי אכזרי שהרג כמעט מיליון בני אדם ועינה מאות אלפים. המרד של עמנו הביא את החירות, הצליח להשמיע את קולה של האמת והחזיר לאנשינו את זכויותיהם בפעם הראשונה מזה 60 שנה. עם הניצחון הזה, הפכנו למדינה שהופכת משברים להזדמנויות היסטוריות, ואנחנו מעוניינים להביא יציבות, שלום ושגשוג לסוריה ולאזור כולו".

לפי דיווח של סוכנות הידיעות הסורית SANA, לצד נאומו, אל-ג'ולאני נפגש במסגרת הביקור בעצרת הכללית של האו"ם עם נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן, בנוכחות שר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני וראש המודיעין הטורקי איברהים קאלין.