אבו מאזן נאם באו"ם: "ישראל מבצעת פשעי מלחמה רצחניים"

יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם היום (חמישי) בעצרת הכללית של האו"ם באמצעות וידאו. בדבריו תקף את ישראל בחריפות על פעולותיה הצבאיות ברצועת עזה, כאשר הגדיר אותן כ"פשעי מלחמה רצחניים", וקרא לסיום המלחמה והחזרת החטופים "משני הצדדים".

ראש הרשות קרא לכל המדינות החברות באו"ם שעדיין לא הכריזו על הכרתן במדינה פלסטינית לעשות כן. בהמשך, הצהיר כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה שתהיה חלק מהמדינה הפלסטינית - אלא הרשו, שתיקח אחריות מלאה על משילותה וביטחונה.

כאמור, אבו מאזן אמר בנאומו כי "מה שישראל עושה אינו רק תוקפנות, אלא פשע מלחמה, והוא יירשם כאחת הטרגדיות הנוראיות ביותר. עמנו ברצועת עזה מתמודד עם מלחמה רצחנית שמנהלים כוחות הכיבוש הישראליים מזה שנתיים". עוד הוסיף כי "ממשלת ישראל הקיצונית ממשיכה בפרויקטים של סיפוח והתנחלויות בירושלים ובגדה המערבית".

עם זאת, הוא גינה את מעשי הזוועות של החמאס בטבח השבעה באוקטובר, קרא להחזרת החטופים, כשללא ספק דאג להוסיף "משני הצדדים": "אנו דוחים את הפעולות שנקט חמאס בשבעה באוקטובר. פעולות אלו כוונו נגד אזרחים ישראלים וכן גם חטיפתם. מה שקרה בשבעה באוקטובר אינו מייצג את העם הפלסטיני או את מאבקו הצודק לחופש ועצמאות. אנו קוראים להחזרת כל החטופים - משני הצדדים".

זאת ועוד, קרא לכל המדינות להכיר במדינה פלסטינית: "אנו קוראים לכל המדינות שטרם הכירו במדינה הפלסטינית לעשות זאת. אנו קוראים למדינות העולם לתמוך בחברותה של פלסטין באו"ם". בנוסף, קרא אבו מאזן להפסקת המלחמה בעזה "אנו דורשים הפסקה מיידית וקבועה של המלחמה בעזה, גישה ללא תנאי לסיוע הומניטרי באמצעות ארגוני האו"ם, וסיום השימוש בהרעבה כנשק".

לקראת סוף סיומו הצהיר כי "רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד ממדינת פלסטין, ואנו מוכנים לקחת אחריות מלאה על משילותה וביטחונה". עוד גינה את חמאס והודיע כי במדינה הפלסטינית לא יהיה לארגון מקום בשלטון: "לחמאס לא יהיה תפקיד בשלטון, שכן הוא ופלגים אחרים חייבים להפקיד את נשקם בידי הרשות הפלסטינית".

כזכור, בשבוע שעבר הודיעו האומות המאוחדות כי יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, יורשה לדבר בעצרת הכללית של האו"ם באמצעות וידאו. הודעה זו הגיעה על רקע שלילתה של ארצות הברית את הוויזות של בכירים פלסטינים, בהם גם אבו מאזן, לקראת העצרת בניו יורק מספר שבועות לפני כן, וכן בהמשך למהלך שמובילה צרפת יחד עם מדינות נוספות באיחוד האירופי להכרה במדינה פלסטינית במהלך העצרת.

עוד מסרו כי "למרות החלטת האמריקנים, המשלחת הפלסטינית הקבועה באו"ם תוכל להשתתף בדיונים", אך מדובר בדרג נמוך ולא בבכירי הרשות כפי שציפו ברמאללה.

עם זאת, החלטת ארצות הברית על ביטול הוויזות לא עברה בשתיקה. שר החוץ הצרפתי, שכאמור ביוזמת מדינתו הצטרפו מדינות רבות למהלך להכרה במדינה פלסטינית בעצרת, תקף את החלטת וושינגטון. אליו הצטרף גם שר החוץ הספרדי, שהגיע גם הוא לדיון של האיחוד האירופי על ההחלטה ועל הנעשה ברצועת עזה.

ארצות הברית בתגובה מסרה כי היא "מעניקה לישראל גיבוי מלא לקראת העצרת ומציבה עצמה כחומת מגן נגד המהלך האירופי, להכרה במדינה פלסטינית, בעיצומה של הלחימה ברצועת עזה, כשחמאס עדיין שולט בשטח וכשהחטופים הישראלים עדיין בשבי".

בישראל בירכו את ההחלטה ושר החוץ סער הגיב: "הצעד מבטא הטלת האחריות על אש"ף והרשות הפלסטינית על מתן התגמול לטרור, ההסתה והלוחמה המשפטית נגד ישראל. אנו מודים לנשיא טראמפ ולממשל על צעד נועז זה ועל העמידה לצד ישראל פעם נוספת".