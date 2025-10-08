סוף לאיום הביטחוני: העונש לטרוריסטים שייצרו טילים בירדן

בית משפט צבאי בירדן גזר היום (רביעי) עד 15 שנות מאסר לחברי חוליית טרור של האחים המוסלמים שנתפסה לפני כמה חודשים במדינה. "מטרתם הייתה הסתה ועידוד כאוס בממלכתנו", נקבע.

למעשה, תא הטרור הקים שני מחסנים למטרות ייצור ואחסון נשק במחוז זרקא ובבירה עמאן, שאחד מהם היה מבוצר בבטון לאחסון הטילים והכיל חדרים סודיים ונעולים.

עוד קבע בית המשפט כי חברי החולייה ייצרו טילים בעצמם, ייבאו מחו"ל טילים נוספים, החזיקו חומרי נפץ וכלי נשק, הסתירו טיל מוכן לשימוש, עבדו על פרויקט לייצור רחפנים, גיוסו והכשירו אנשים בתוך ירדן ובחו"ל לצורך פגיעה במשטר.

"החולייה קיבלה הכשרה ומימון מחו"ל והצליחה לייצר דגם של טיל קצר טווח. כמו כן, חברי החולייה ביקרו במדינות באזור ושיתפו פעולה עם גורמים חיצוניים כדי לגייס גברים צעירים בתוך ירדן.

שר התקשורת הירדני, מוחמד אל-מומני, התייחס לכך כי "סוכלו מזימות שמטרתן לערער את הביטחון הלאומי ולהסית לכאוס בתוך מדינתנו".