בעולם הערבי מסקרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ללא הרף. השבוע הוא עלה לכותרות בגלל סיבה שעל פניו נראית שולית, אך מסתבר שהיא מסתירה יותר ממה שחושבים. בתמונה שפורסמה השבוע של נתניהו מקבל את ההודעה על השבת רן גואילי ז"ל, ניתן לראות מספר מדבקות על מכשיר הטלפון הנייד של ראש הממשלה, כאשר אחת מהן מכסה את עדשת המצלמה של המכשיר.

ברשת הערבית עלו לא מעט שאלות בנוגע למדבקות הללו, בעיקר מדוע ראש הממשלה זקוק למדבקות כדי להגן על מכשיר הסלולר שברשותו, ועד כמה באמת הוא חסין מפני פריצות. בין התגובות ברשת אפשר למצוא גם כאלו המשבחות קבוצות האקרים שהצליחו לפרוץ לאחרונה למכשירים של בכירים ישראלים, בהן קבוצת "חנדלה" הידועה לשמצה.

הסערה שעורר תיעוד גב הטלפון של ראש הממשלה יכול ללמד אותנו כיצד העולם הערבי עוקב בדריכות אחר כל שבריר מידע שיוצא מישראל, במיוחד אם הוא קשור לנתניהו.