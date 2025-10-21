האיש שינהל את עזה? כך הפך טוני בלייר לדמות מפתח במזרח התיכון
ראש ממשלת בריטניה לשעבר הוא ראש מועצת השלום של נשיא ארה"ב • כעת על כתפיו מוטלת משימה מורכבת במיוחד - לפרק את חמאס מנשקו ולהשליט סדר חדש ברצועה • צפו בכתבה מתוך המהדורה המרכזית
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, הוא המועמד של טראמפ לניהול עזה ביום שאחרי המלחמה. על כתפיו מוטלת משימה מורכבת במיוחד - לפרק את חמאס מנשקו ולהשליט סדר חדש ברצועה. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד אודות האיש שהפך לדמות מפתח במזרח התיכון - ועשוי לנהל את עזה עם סיום המלחמה.
צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות