האיש שינהל את עזה? כך הפך טוני בלייר לדמות מפתח במזרח התיכון

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, הוא המועמד של טראמפ לניהול עזה ביום שאחרי המלחמה. על כתפיו מוטלת משימה מורכבת במיוחד - לפרק את חמאס מנשקו ולהשליט סדר חדש ברצועה. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד אודות האיש שהפך לדמות מפתח במזרח התיכון - ועשוי לנהל את עזה עם סיום המלחמה.

צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית