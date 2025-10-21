דיווח אמריקני: זוהתה בנייה חדשה באתר גרעין איראני

בנייה חדשה זוהתה באתר גרעין איראני שנחשד בעבר כקשור לתוכנית נשק גרעיני, ונהרס בתקיפת חיל האוויר הישראלי בשנה שעברה - כך דיווח אתמול (שני) מכון מחקר שבסיסו בוושינגטון תוך הצגת תמונות לוויין עדכניות של האתר.

האתר, הממוקם בתוך הבסיס הצבאי פרצ'ין - כ-30 קילומטרים דרומית-מזרחית לטהראן - נפגע בתקיפה אווירית ישראלית כאמור ב-25 באוקטובר 2024, אך לא הותקף במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון.

המכון למדע וביטחון בין-לאומי (ISIS) מסר כי שיקום האתר החל לפני "מלחמת 12 הימים" בין איראן לישראל, ונמשך לאחר מכן.

"לא ניתן להבחין במטרת הבנייה החדשה במיקום זה מהתמונות. ייתכן גם מספר רב של מטרות אחרות שאינן גרעיניות", נכתב בדוח. "בנייה שמתרחשת באתר פיתוח נשק גרעיני לשעבר של תוכנית AMAD, מדאיגה מאוד ומעלה שאלות רבות לגבי המטרה האמיתית של המתקנים שם".

הפרויקט AMAD היה מדעי-סודי שמטרתו לכאורה הייתה פיתוח נשק גרעיני. הוא החל בשנת 1989 והסתיים בשנת 2003, על פי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA).

כזכור, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי יצא אתמול בשורת ציוצים ארוכה בחשבון ה-X שלו בהם לעג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשערתו בנוגע להשמדת מתקני הגרעין.