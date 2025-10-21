הייתה לו סיבה: זה האינטרס הטורקי שדחף את ארדואן להתערב במו"מ בעזה | דיווח

הלחץ הטורקי הביא לשובר השיוויון שגרם לחמאס להסכים לתכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה, לאחר שבתחילה בחמאס התנגדו לה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (שלישי) כי מקורות אזוריים שונים וגורמים בחמאס מסרו כי המסר מאנקרה היה חד משמעי: הגיע הזמן להסכם. כעת, טורקיה מבקשת לקצור פירות - גם בנושאים בילטרליים מול ארצות הברית, כך לפי רויטרס.

חתימתו של נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן על ההסכם היווה מהלך שהאיץ את מעמדה של טורקיה כבעלת תפקיד מרכזי במזרח התיכון - מעמד שארדואן מבקש זה זמן לשוב ולתפוס, לעיתים תוך אזכור קשרים והנהגה מתקופת האימפריה העות’מאנית.

בתחילה התנגדו מנהיגי חמאס לאולטימטום של נשיא ארצות הברית - לפיו הם ימשיכו לספוג הרס לולא ישחררו את החטופים הישראלים - אך הם נכנעו רק כאשר טורקיה הפצירה בהם להסכים לתוכנית האמריקנית.

לדברי גורמים רשמיים, ההתקרבות הדיפלומטית בין אנקרה לוושינגטון החלה כבר בביקורו של ארדואן בבית הלבן בספטמבר האחרון - ביקורו הראשון מזה שש שנים. אולם כדי לשבור את ה"קיפאון" בשיחות על הפסקת האש בעזה, טראמפ פנה לארדואן, כשהוא הימר על השפעתו המכריעה על חמאס.

גורמים טורקיים, בראשות ראש ארגון הביון הלאומי של טורקיה, איברהים קאלין, הבטיחו לחמאס כי להפסקת האש יש גיבוי אזורי ואמריקני - כולל ערבות אישית של טראמפ.

בכך שגייס את ארדואן, העניק טראמפ לאנקרה את התפקיד שלה ייחלה - מעמד של מעצמה סונית אזורית דומיננטית. המהלך עורר אי נוחות בישראל ובמדינות ערב יריבות - בהן מצרים, סעודיה ואיחוד האמירויות, שחוששות זה מכבר משאיפותיו האסלאמיסטיות של ארדואן, כך אמרו שני דיפלומטים.

עבור חמאס, הדאגה העיקרית הייתה שישראל תפר את ההסכם ותחדש את הפעולות הצבאיות. חוסר האמון העמוק כמעט עצר את התהליך, כך לפי מקורות.

"הערבות האמיתית היחידה", אמר לרויטרס בכיר בחמאס, "הגיעה מארבעה גורמים - טורקיה, קטאר, מצרים וארצות הברית. טראמפ נתן את מילתו באופן אישי. המסר האמריקני היה כאמור: "שחררו את בני הערובה, מסרו את הגופות, ואני מבטיח שלא תחודש הלחימה".

כניסתה של טורקיה לשיחות נתקלה בתחילה בווטו מצד ישראל, אך טראמפ התערב ולחץ לאפשר את מעורבותה, כך מסרו שני דיפלומטים. בכיר בחמאס ציין כי מנהיגי הזרוע הצבאית בעזה קיבלו את הפסקת האש לא מתוך כניעה, אלא תחת הלחץ הכבד של תיווך מתמשך, מצב הומניטרי קורס וציבור מותש ממלחמה.

כזכור, גורם ערבי השותף לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס אמר בתחילת החודש ל-i24NEWS כי "המעורבות הטורקית החדשה בשבועות האחרונים והלחץ שהפעיל המודיעין הטורקי על חמאס ללכת לכיוון עסקה היווו שובר שוויון במשא ומתן וזה מה שאפשר את העסקה המתקרבת''.

עוד אמר הגורם כי "טורקיה הבטיחה לאמריקנים כי חמאס ישחרר את כלל החטופים - החיים והחללים - בפעימה אחת. זאת למרות שעמדת הזרוע הצבאית של הארגון היא כי יש לשחרר 10 חטופים בתוך 60 יום ובהתאם לנסיגה ישראלית".

יש לציין כי הן קטאר והן טורקיה מעוניינות בהמשך נוכחותה של מנהיגות חמאס בעזה ובכלל בזירה הפלסטינית, ולדברי הגורם "הן קיבלו הבטחה אמריקנית בדבר המשך נוכחותו של חמאס ברצועה, כפי שעלה גם בתשובתו של חמאס".