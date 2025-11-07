"ישראל רק חלק מהשיח": ארה"ב תיקח פיקוד על הסיוע ההומניטרי לרצועה

*המפקדה האמריקנית בקריית גת תחליף את ישראל כמפקחת על הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה", כך דיווח הלילה (שישי) גורם אמריקני ל"וושינגטון פוסט".

במעבר שהושלם היום, ישראל היא כעת "חלק מהשיח", אך ההחלטות יתקבלו על ידי הגוף הרחב יותר, אמר הגורם בהתייחסו למעבר ממתאם פעולות הממשלה בשטחים, למרכז התיאום האזרחי-צבאי שהוקם בעיר הדרומית.

המהלך מייחס לישראל תפקיד משני בקביעת האופן והסוג של סיוע הומניטרי שיכול להיכנס לעזה, כאשר ארצות הברית לוקח את ההובלה. יותר מ-40 מדינות וארגונים מיוצגים במרכז המנוהל על ידי ארה"ב ו"אחד היתרונות... של הבאת כולם יחד הוא שזה מאפשר באמת למיין בין עובדה לבדיה ולהבין באופן ברור יותר מה קורה בשטח, איפה הצרכים נמצאים", אמר ל"וושינגטון פוסט" קפטן טים הוקינס, דובר פיקוד המרכז האמריקני.