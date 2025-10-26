אבו מאזן: "אם התפקיד יתפנה - סגני יהיה יו"ר הרשות"

יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן פרסם היום (ראשון) הצהרה הקובעת כי אם תפקיד יושב ראש הרשות הפלסטינית יתפנה, בהיעדר המועצה המחוקקת, סגן יושב הראש, חוסיין א-שייח', יקבל על עצמו את התפקיד באופן זמני, לתקופה שלא תעלה על תשעים יום. כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות הפלסטינית "וואפא".

במהלך תקופה זו יתקיימו בחירות ליושב ראש חדש, בהתאם לחוק הבחירות הפלסטיני. אם לא ניתן יהיה לקיים בחירות בתוך תקופה זו עקב נסיבות מסוימות, תינתן הארכה בהחלטת המועצה המרכזית הפלסטינית לתקופה נוספת - פעם אחת בלבד.

כאמור, מי שמכהן כיום כסגן יושב ראש הרשות הוא חוסיין א-שייח'. הוא נולד ב-1960 ברמאללה, ובגיל 18 נידון בישראל למאסר בעוון פעילות חבלנית ונכלא עד 1989.

במהלך השנה האחרונה החליט אבו מאזן למנותו לסגנו וממלא מקומו, לאחר שהמועצה המרכזית הפלסטינית אישרה את הקמת התפקיד.