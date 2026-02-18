יותר מ-24 שעות עברו מאז תם סבב השיחות השני בין ארצות הברית לאיראן בז'נבה בתיווך עומאן. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שידר אופטימיות זהירה לאחר השיחות, אך הדיפלומטיה מתקיימת במקביל להערכות איזורית. ארצות הברית ממשיכה להעביר עוד ועוד נכסים צבאיים לאיזור, ובאיראן - ממשיכים לכסות בחול את מתקני הגרעין במדינה, שהותקפו במבצע "עם כלביא".

לאחר השיחות העקיפות התראיין סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס לרשת פוקס ניוז ואמר: "נשיא ארצות הברית מנסה מאוד למצוא פתרון כאן, באמצעות דיפלומטיה או בעזרת אפשרות אחרת. זה אומר שהאיראנים לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני, זה תמיד היה היעד העיקרי. מדובר באחד המשטרים הכי עוינים ולא רציונליים בעולם, ואי אפשר לתת לאנשים כאלה את הנשק המסוכן ביותר הידוע לאדם".

מצידו, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שידר אופטימיות זהירה כשאמר לתקשורת מדינית איראנית: "אני יכול לומר שבסבב הזה היו דיונים רציניים יותר ואווירה יותר בונה מאשר בסבב הקודם. הועלו רעיונות שונים והרעיונות הללו נדונו ברצינות ולבסוף הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרת עקרונות מנחים שלפיהם נמשיך מעתה ונכנס אל תוך נוסח ההסכם האפשרי".

בארצות הברית ממשיכים ביממה האחרונה להעביר מטוסי קרב נוספים לאזור, כשהיום לפחות תשעה מתדלקים הגיעו לכרתים, וככל הנראה הובילו מטוסי קרב מסוג F-22. עוד בין המטוסים שהגיעו לאזור - מטוס בואינג E-3C סנטרי, המכ״מ האווירי שנועד לשליטה ובקרה אווירית, ומשמעותי לצבא האמריקני אם אכן תצא לפועל תקיפה.

עיבוי הכוחות האמריקנים באזור ביממה האחרונה משמעותי מאוד, ונרחב בצורה יוצאת דופן. במידה והנשיא טראמפ יחליט בקרוב שהמשא ומתן כשל, ייתכן ותגיע העת לפעולה צבאית כנגד המשטר בטהרן.