הצבא האיראני הושמד? ההערכות האחרונות של מומחי המודיעין

מבצע "שאגת הארי" הותיר את איראן חבולה, אך רחוקה מלהיות מוכרעת. בעוד הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו מצהירים על ריסוק מכונת ההשמדה וחיסול חילות הים והאוויר של המשטר, המציאות בשטח מורכבת יותר. תקיפות ממוקדות של צה"ל וצבא ארה"ב פגעו קשות באתרי הייצור, אך הארסנל האיראני עדיין מחזיק יכולות משמעותיות שמאיימות להבעיר את האזור מחדש.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

i24NEWS

ההערכות המודיעיניות מצביעות על כך שרק כ-30% מיכולות הטילים הושמדו. בידי האיראנים נותרו לפחות אלף טילים בליסטיים, חלקם קבורים עמוק במנהרות תת-קרקעיות ששרדו את ההפצצות. ייצור הכטב"מים, שמתאפיין בעלויות נמוכות וקצב מהיר, ממשיך להתקיים בכל רחבי המדינה, מה שמאפשר למשטר לשמור על רמת מבצעיות גבוהה גם תחת אש.

האיום על ישראל אולי התרחק מעט, אך השכנות במפרץ - סעודיה, האמירויות ובחריין - נותרו חשופות. במהלך המבצע נורו לעברן כאלפיים טילים, והיכולת הזו נותרה משמעותית. ללא מערכות הגנה חזקות כמו של ישראל, המפרציות הופכות למטרה נוחה לטילים קצרי טווח ופחות מתוחכמים, שקיימים בשפע במחסני הטרור באיראן.

מכונת המלחמה האיראנית ספגה מכה אנושה אך לא סופית. הספינות המהירות במצרי הורמוז ואתרי השיגור התת-קרקעיים הם תזכורת לכך שאם המלחמה תתחדש, האיראנים עדיין מחזיקים בכלים שיכולים לזעזע את המזרח התיכון. האיום הקיומי המיידי הוסר, אך האש האיראנית עדיין רוחשת מתחת לפני השטח.