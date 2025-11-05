הדיכוי נמשך: מחאות באיראן לאחר מותו של צעיר שהפגין נגד המשטר

המשטר האיראני שוב נתפס באקט רצחני של דיכוי מחאת צעירים בתחומי המדינה, כאשר גל סרטוני מחאה של צעירים איראניים החל להתפשט ברשתות. הסרטון ש"הצית" את התופעה, הועלה על ידי אומיד סרלק, בשנות ה-20 לחייו, מתנגד למשטר שתיעד את עצמו מצית תמונה של המנהיג העליון ח'מינאי. שעות ספורות לאחר מכן – אומיד נמצא מת ברכבו.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד