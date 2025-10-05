לראשונה מהתקיפה בקטאר: תיעוד של בכיר חמאס חליל אל-חיה

לראשונה מאז התקיפה בקטאר: ערוץ "אל-ערבי" הקטארי פרסם הלילה (ראשון) תיעוד ראשון של בכיר חמאס חליל אל חיה, כשהוא נראה ללא פגע כלשהו, למרות ניסיון החיסול.

כזכור, רק בשבוע שעבר תקף אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם, כשאמר כי "צד שמתנקש במשלחת משא ומתן מבקש לסכל את המגעים".

לאחר מכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ראש ממשלת קטאר במהלך פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והביע התנצלות על ניסיון החיסול שהתרחש במדינה. לפי דיווח של רשת אל-ג'זירה, השיחה יוזמה על ידי נשיא ארצות הברית - ותוכנה כללה התנצלות הפרה ריבונותה של המדינה, וגם על הרג קצין הביטחון הקטארי".

רשתות ערביות

גורם המעורה בפרטי השיחה בין נתניהו לרה"מ קטאר סיפר כי "זאת הייתה התנצלות מלאה. נתניהו גם התחייב שלא לתקוף שוב בקטאר". באחד מהערוצים הקטרים דווח כי במהלך שיחת ההתנצלות, נתניהו התחייב כי ישראל לא תפר שוב את ריבונותה של קטאר.

בתוך כך, כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, עם סא"ל ד', ערך ריאיון עם ראש ענף מבצעים מיוחדים באמ"ץ על התקיפה הכושלת שהייתה בקטאר. סא"ל ד' השיב: "מי שלא עושה - לא טועה. ולפעמים גם אנחנו לא מצליחים. גם בתקיפה בדוחא, כפי שניתן לומר באופן רשמי - לא צלחנו".