דיווח: סוריה וישראל יחתמו בקרוב על הסכם ביטחון

סוריה וישראל יחתמו בעוד כחודש על הסכם ביטחון בחסות ארצות הברית, כך דווח הלילה (חמישי) בעיתון "אינדפינדנט ערביה" מפי מקורות סורים. לפי הדיווח, העסקה צפויה להיחתם ב-25 בספטמבר. עם זאת, שתי המדינות לא יחתמו על הסכם שלום מקיף בעתיד הקרוב.

המקורות מסרו ל"אינדפינדנט ערביה" כי להסכם יקדים נאום של נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) בניו יורק ב-24 בספטמבר, כחלק מהשתתפותו בישיבות העצרת הכללית של האו"ם.

במקביל, גורמים סורים וישראלים מקיימים שיחות בתיווך ארה"ב כדי להרגיע את הסכסוך בדרום סוריה. סבב קודם של שיחות אלו התקיים בפריז בסוף יולי אך הסתיים ללא הסכם סופי.

בתוך כך, נזכיר כי אתמול דיווח כתבנו עמיחי שטיין ב"מהדורה המרכזית" על כך שלראשונה שר ישראלי בכיר נפגש עם שר החוץ הסורי בדמשק. השר הסורי אסעד א-שיבאני נפגש בפריז ביום שלישי עם משלחת ישראלית, בראשות השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, כדי לדון בסידורי הביטחון בדרום סוריה.

במקביל, פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד דיווח שגורם סורי מסר ל-i24NEWS כי "המפגשים הללו נועדו לחלץ את ישראל וסוריה מ'משבר א-סווידא', שגררו את ישראל להפציץ את המטה הכללי הסורי בדמשק, צעד שעורר כעס בלשכתו של אל ג'ולאני. אנחנו מנסים ביחד איתכם להילחץ מהמשבר הזה".