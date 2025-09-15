הפסגה הדרמטית בדוחא: כיצד יגיבו לתקיפה הישראלית?

מומלצים -

הפסגה בדוחא נפתחה היום (שני) בהשתתפות שורה ארוכה של מנהיגים, כשצמרת העולם הערבי-איסלאמי דנה בתגובות האפשריות נגד ישראל. אמיר קטאר הצהיר: "אנו נחושים לעשות כל שצריך כדי לשמור על ריבונותנו ולהתמודד עם התוקפנות הישראלית". ברק בטש כתב החוץ של i24NEWS הביא את הכותרות המרכזיות מהפסגה הדרמטית. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית"