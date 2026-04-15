חקירה של ה"פייננשל טיימס" חושפת היום (רביעי) כי איראן הפעילה במהלך המלחמה האחרונה לוויין ריגול סיני מתקדם, שסיפק לה יכולות מודיעין משופרות נגד יעדים אמריקאיים באזור. על פי הדיווח, הלוויין, המכונה TEE-01B נרכש בסוף 2024 על ידי חיל האוויר של משמרות המהפכה, לאחר ששוגר לחלל מסין במסגרת מודל ייצוא ייחודי.

מהמסמכים שדלפו עולה כי הלוויין שימש למעקב אחר שורה של בסיסים צבאיים אמריקניים במזרח התיכון, בהם ערב הסעודית, ירדן, בחריין, עיראק וכווית. לפי הנתונים, נאספו תצלומי לוויין, קואורדינטות וניתוחי מסלול, שחלקם בוצעו סמוך מאוד למועדי תקיפות טילים ומל"טים שיוחסו לאיראן.

בין היתר, תועד בסיס האוויר הנסיך סולטן בערב הסעודית בימים שקדמו לפגיעה במטוסים אמריקניים, כפי שאישר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בנוסף, הלוויין עקב אחר יעדים אסטרטגיים נוספים, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.

על פי הדיווח, הלוויין נבנה על ידי חברה סינית בשם Earth Eye, והשליטה בו התאפשרה באמצעות רשת תחנות קרקע בינלאומית. מומחים מציינים כי מדובר בשדרוג משמעותי ביכולות המודיעין של איראן, במיוחד לנוכח השימוש בו בזמן עימות צבאי פעיל.