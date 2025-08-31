האם התוכנית של טראמפ להקמת רביירה ברצועת עזה תצא לפועל?

מומלצים -

התגובות הראשונות היו של הלם, אבל הפרסום הבוקר (ראשון) של ה"וושינגטון פוסט" מבהיר, לפחות על פניו, דונלד טראמפ מתכוון לזה: רצועת עזה צריכה להתפנות מכל 2.2 מיליון תושביה ולהפוך לאתר בנייה ענקי שבסופו תהפוך לריביירה של המזרח התיכון.

הסיפור הבלעדי של העיתון עמוס פרטים חדשים שורם שמענו: לא רק "ווטר פרונט", אתר נופש ובילוי נוצץ, אלא מרכז הייטק אזורי ואולי גם עולמי. הייטק האב בלשון מקצועית. לפי התכנית לאחר פינוי הרצועה היא תהיה בשלטון נאמנות של ארה"ב לפרק זמן של עשר שנים לפחות, דגש על לפחות.

התכנית לא מפרטת לאן אמורים להתפנות התושבים אבל לאלו שבבעלותם קרקעות יוצע אסימונים דיגיטליים - שטרות זכויות קרקע הניתנים למימוש בעתיד בדירה באחת מ־8–6 ערים חכמות שייבנו בעזה או כמשאב פיננסי להקמת חיים חדשים בחו"ל. כל פלסטיני שיבחר לעזוב יקבל תשלום במזומן של 5,000 דולר וסובסידיות לכיסוי ארבע שנות שכר דירה במקום אחר, וכן שנה של מזון.

הרגע שבו נולדה התכנית: ג'ארד קושנר, חתנו ואיש סודו של הנשיא מסייר עם אשתו איוונקה בעוטף עזה חודשיים לאחר טבח 7 באוקטובר. על פי כמה גורמים תחושת ההלם והזעזוע שהוא אישית חווה הניעה אותו לצקת את התכנית, לגייס לה תמיכה, להביא אותה בפני הנשיא עוד טרם שנבחר, ואפילו לדבר על כך בפומבי כבכר במרץ 2024.

התגובות בעולם כבר מהרגע הראשון היו שלילה מוחלטת, וסביר שאלו שוב יהיו התגובות שתבואנה עכשיו, ולא ברור לאן יתפנו תושבי עזה. בין המקומות שהוזכרו: סומלילנד, ירדן ומצרים שחייבות לנו כמאמר הנשיא, ומדינות קרובות ורחוקות כמו אינדונזיה ואפילו אלבניה. גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס לנושא בראיון שהעניק לשרון גל ב-i24NEWS.

בשבוע שעבר התקיימו דיונים אצל הנשיא, לצוות הקבוע הצטרפו טוני בלייר וגם קושנר עצמו. זאת התכנית שלו, בין אם תתקיים ובין אם לא, זהו חזון טראמפ שהגה חתנו. הם לגמרי בטוחים שזה אפשרי, וטראמפ כבר רואה עצמו עם נתניהו מבלים בריברייה.

