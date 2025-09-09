גינויים מקיר לקיר: העולם הערבי מגיב לתקיפה בדוחא

מומלצים -

תגובות רבות ברחבי העולם הערבי לתקיפת חיל האוויר היום (שלישי) של מטה ארגון הטרור חמאס בדוחא שבקטאר. מקורות במדינה הודיעו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התיווך הקטארי של המשא ומתן על עסקת חטופים - הושעה עד להודעה חדשה.

במשרד החוץ האיראני מסרו: "התקיפה של ישראל בקטאר היא מסוכנת ביותר, מפרה את החוק הבינלאומי ואת מגילת האו"ם. היא מפרה את ריבונותה של קטאר ומכוונת לפלסטינים המנהלים מו"מ. אנו קוראים לעולם לפעול נגד פשעיה של ישראל.יועץ מדיני לאיחוד האמירויות אמר לרויטרס: "עומדים עם קטאר, מגנים את התקיפה הישראלית".

יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן: "אנו מגנים את המתקפה הישראלית האכזרית על מדינת קטאר". חוסיין א-שיח', סגנו הגיב: "אנו מגנים בתוקף את המתקפה הישראלית הנוראית שכוונה נגד קטר. מתקפה זו מהווה הפרה חמורה של החוק הבינלאומי וריבונותה של מדינת קטאר ונחשבת לאיום על הביטחון והיציבות באזור".

https://x.com/i/web/status/1965409345476448652 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הג'יהאד האסלאמי, ארגון הטרור שפועל גם הוא ברצועת עזה, במקביל לחמאס: "התקפת הישות הציונית על פגישת מנהיגי חמאס בדוחא היא מעשה פלילי מובהק המפר את כל הסטנדרטים והערכים האנושיים ואת החוקים והנורמות הבינלאומיות:

בחשבון ה-X של משרד החוץ הכוויתי נכתב: אנו מגנים את התקיפה האכזרית שעמדה בפניה של מדינת קטאר אחותינו, מידי כוחות הכיבוש הישראליים הפושעים".

גם מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש לא שתק: "מגנה את התקיפות הישראליות על קטאר. כל הצדדים חייבים לפעול להשגת הפסקת אש קבועה בעזה, לא להרוס אותה. התקיפות הישראליות הן הפרה בוטה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של קטאר".

משרד החוץ הירדני:" אנו מאשרים את דחייתה המוחלטת של הממלכה ואת גינוייה הנחרצים של מתקפה ישראלית זו, המהווה הפרה של ריבונותה של מדינה ערבית והסלמה מסוכנת, בלתי מקובלת ופרובוקטיבית".

משרד החוץ העיראקי: "אנו מגנים את התקפת הישות הציונית נגד מנהיגי חמאס בדוחא ורואים בה מעשה פחדני המהווה הפרה בוטה של ​​ריבונותה ושטחה של קטאר".

i24NEWS

משרד החוץ הסעודי הגיב לתקיפה: "ממלכת ערב הסעודית מגנה במונחים הקשים ביותר את התוקפנות הישראלית האכזרית ואת ההפרה הבוטה של ​​ריבונותה של מדינת קטר, מאשרת את סולידריותה המלאה ותמיכתה בקטר, ופורסת את כל יכולותיה כדי לתמוך בה בכל האמצעים שהיא נוקטת, ומזהירה מפני ההשלכות הקשות הנובעות מהתמדה של הכיבוש הישראלי בהפרות הפליליות שלו ומהפרתו הבוטה של ​​עקרונות המשפט הבינלאומי וכל הנורמות הבינלאומיות"

בהצהרה לסוכנות הידיעות התימנית, אישר הנשיא אל-משאט את תמיכת תימן בתנועת חמאס. הוא ציין כי מה שקרה בדוחא מוכיח מעל לכל ספק שלא יהיה שלום או יציבות באזור עם נוכחות ישראלית. התוקפנות הציונית שהתרחשה בקטר וההצהרה הבוטה של ​​האויב הציוני בנוגע אליה, המפרה את ריבונותה של מדינה ריבונית, הן פעמון אזהרה לכל המדינות הערביות והאסלאמיות. היו ערניים לפני שיהיה מאוחר מדי".

ממשרד החוץ הטורקי מסרו: "אנו מגנים את התקיפה הישראלית שכוונה למשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא.אנו עומדים לצד קטר נגד מתקפה נתעבת זו שמכוונת לריבונותה ולביטחונה".