ארה"ב לחמאס: "אם תמשיכו לתקוף עזתים - נפעל בהתאם"

ארצות הברית הודיעה הלילה (ראשון) למדינות הערבות להסכם השלום עם עזה על דיווחים אמינים המצביעים על הפרה קרובה של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חמאס נגד תושבי עזה.

מחלקת המדינה האמריקנית הבהירה כי מתקפה מתוכננת זו נגד האזרחים העזתים תהווה "הפרה ישירה וחמורה של הסכם הפסקת האש ותערער את ההתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך". בתוך כך, מדינות ערב התבקשו לדרוש מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת תנאי הפסקת האש.

"אם חמאס ימשיך במתקפה זו, יינקטו צעדים כדי להגן על תושבי עזה ולשמור על שלמות הפסקת האש. ארצות הברית והערבים האחרים נותרות נחרצות במחויבותן להבטיח את שלומם של האזרחים, לשמור על שקט בשטח ולקדם שלום ושגשוג עבור תושבי עזה והאזור כולו", נמסר.