ממסגד בטורקיה - למפגש עם חיזבאללה: האפיפיור יגיע ללבנון

הביקור ההיסטורי של האפיפיור במזרח התיכון: כחלק מביקורו בטורקיה ובלבנון, האפיפיור לאו ה-14 ביקר מוקדם יותר היום (שבת) באיסטנבול. במהלך היום הוא ביקר במסגד הכחול העתיק בעיר, שנבנה בתקופה העות'מאנית. מדובר בביקורו הראשון של האפיפיור מחוץ לוותיקן, מאז הכניסה לתפקידו. מחר הוא צפוי להגיע ללבנון, כאשר לפי התקשורת הלבנונית ארגון הטרור חיזבאללה ישתתף הטקס קבלת הפנים שיקיימו לכבודו.

לאחר הביקור במסגד כאמור, האפיפיור קיים פגישה פרטית עם מנהיגי טורקיה הנוצריים בכנסייה האורתודוקסית הסורית.

לפי הדיווחים בסקיי ניוז, למרות שבוותיקן אמרו שלאו יקיים "דקת תפילה קצרה שקטה" במסגד הכחול - הוא לא עשה זאת, וסירב.

בשיחה עם כתבים לאחר הביקור, האמאם, מנהיג במסגד, סיפר כי אמר לאפיפיור, "זה לא הבית שלי, לא הבית שלך, זה הבית של אללה". האמאם הוסיף כי אמר לאפיפיור, "'אם אתה רוצה, אתה יכול להתפלל כאן', אמרתי. אבל הוא השיב, 'זה בסדר'. "אני חושב שהוא רצה לראות את המסגד, רצה להרגיש את האווירה של המסגד. והוא היה מאוד מרוצה."

VATICAN MEDIA, Via Reuters

מאוחר יותר, דובר הוותיקן מתאו ברוני אמר כי "האפיפיור חווה את ביקורו במסגד בשקט, ברוח של התבוננות והקשבה, עם כבוד עמוק למקום ולאמונתם של אלו המתאספים שם בתפילה".

עם זאת, הוא לא ביקר בכנסייה איה סופיה, אחת הקתדרלות ההיסטוריות החשובות ביותר בנצרות, שממוקמת ממש מול המסגד הכחול.

הערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" דיווח כאמור כי ארגון הטרור חיזבאללה ישתתף בקבלת הפנים לכבוד האפיפיור עם הגיעו מחר ללבנון. אירוע קבלת הפנים מאורגן על ידי "צופי האימאם מהדי" - תנועת הנוער של חיזבאללה.

האירוע יכלול קהל שיתפרס בשני צידי כביש שדה התעופה הישן, עם דגלי לבנון ודגלי הוותיקן. צופי האימאם מהדי הכריזו על השלמת הכנותיהם לקבלת הפנים, ואמרו כי השתתפותם נובעת משליחותם ומתפיסתם לאחווה ולדו-קיום.