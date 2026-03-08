רשמית: מוג'תבא חמינאי נבחר לתפקיד המנהיג העליון באיראן

מוג'תבא חמינאי נבחר הערב (ראשון) רשמית למנהיג העליון של איראן. מוג'תבא הוא בנו השני של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בתקיפה ישראלית בפתיחת מבצע "שאגת הארי".

החלטה בנושא הייתה אמורה להתפרסם כבר בשבוע שעבר, אך נדחתה כנראה מהחשש שיחוסל. מי שאחראי על ההחלטה לבחור במוג'תבא הם מועצת המומחים אותה ישראל ניסתה לתקוף בשבוע שעבר - 88 אנשי דת שבסמכותם להכריע את זהות המנהיג הבא.

עם זאת, בקרב ההנהגה הנוכחית באיראן יש גם מתנגדים. הבולט בהם - עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן.

מוג'תבא נולד בשנת 1969 בעיר משהד, עיר הולדתו של אביו. הוא לחם במלחמת איראן-עיראק, שם יצר קשרים רבים עם מי שלימים הפכו להיות בכירי משמרות המהפכה בימינו. הוא למד בקום, יחד עם בכירי השיעים באיראן, והוסמך כאיש דת. הוא נחשב לשמרן מאוד, קיצוני יותר מאביו.

בשנת 2004 נישא מוג'תבא לזאהרא, ובשנת 2007 נולד ילדם הראשון. לפי פרסומים - הוא נאלץ לפנות לטיפול פוריות בחו"ל ובתחילת השבוע דווח באיראן כי בנו ואשתו חוסלו בתקיפה לצד המנהיג העליון לשעבר ורעייתו.

באיראן טוענים בשבועות האחרונים כי למוג'תבא היה תפקיד משמעותי בדיכוי המחאות בחודש ינואר, כשהוא מתאם עם משמרות המהפכה את המהלכים. אם המשטר יישאר בהיררכיה הנוכחית, הוא צפוי להפוך את המדינה לשמרנית עוד יותר, וכנראה גם לקדם בחירת שמרנים מקורבים לתפקידי המפתח במדינה, כפי שקידם גם את נשיא איראן לשעבר אחמדיניג'אד לתפקיד.