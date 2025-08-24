דיווח : איראן מוכנה להפחית את ההעשרה - בכדי למנוע סנקציות

מומלצים -

גורמים איראניים מסרו היום (ראשון) לעיתון הבריטי "הטלגרף" כי בטהרן מוכנים "להפחית את רמת העשרת האורניום מ-60% ל-20%, זאת בניסיון למנוע מבריטניה להחזיר את סנקציות האו"ם - ולצמצם את הסיכוי למתקפות נוספות מצד ישראל וארצות הברית".

עוד עולה מהדיווח, כי עלי לאריג'אני - המזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי - מוביל מהלך מול משטר אנשי הדת לשינוי מדיניות הגרעין. "לאריג'אני מנסה לשכנע את המערכת להפחית את רמת ההעשרה כדי למנוע מלחמה נוספת", אמר גורם איראני בכיר.

עם זאת, הבכיר נתקל בהתנגדות קשה מצד משמרות המהפכה. הגורם ציין עוד, כי למרות ההתנגדות, הנהגת המשטר נוטה כעת להתגמש ולבחון חידוש הקשר עם מעצמות המערב.

כך לדוגמא, ב-i24NEWS פורסם לראשונה לפני כחודש, כי משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) צפויה להגיע לאיראן. מדובר במשלחת שתורכב מגורמים טכניים, והמטרה שלה תהיה לחדש את הפיקוח על אתרי הגרעין האיראניים.