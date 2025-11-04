התכנית של טראמפ לכוח רב-לאומי - והמדינות שמסתייגות

חלק מהמדינות שאמורות לאשר את הצעת ההחלטה בעניין הכוח הבין-לאומי ISF הביעו הסתייגות מטיוטת הצעת ההחלטה שהציגה ארצות הברית - כך על פי שני דיפלומטים מערביים. בין ההסתייגויות היא העובדה כי הכוח צריך להתעסק בפירוז - משהו שבמדינות ערב מסרבים שיקרה. סוגייה נוספת: פעילות צה"ל במקביל לנוכחות הכוח בשטח, וגם השאלה - האם ה-ISF ידווח מדי תקופה מסויימת למועצת הביטחון. כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה פרסם הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים.

"יש הרבה הערות", אמר ל-i24NEWS אחד הדיפלומטים והוסיף "הולך להיות קרב לא קטן על השפה והסמכויות של הכוח הזה".

גורמים ישראלים מקווים שלא ישנו את המתווה, אבל לאור ההסתייגויות, הם מביעים חשש שהאמריקנים יתגמשו בחלק מהסוגיות - ויסכימו לנוסחים וסמכויות שישראל אינה מעוניינת בהם.

