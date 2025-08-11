בנאום נדיר: נשיא איראן חשף את המשברים העמוקים במדינתו

מומלצים -

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, בנאום נדיר, חשף את המשברים העמוקים בהם מצויה איראן בשבועות האחרונים ואפילו העביר ביקורת על חוקי החיג'אב הנוקשים, כך דיווח הערב (שני) כתבנו ברק בטש ב"מהדורה המרכזית". בהתבטאות נדירה, חשף פזשכיאן את הבצורת הקשה והמחסור במים במדינה והעביר ביקורת על ניסיונות משמרות המהפכה לחפות על המשבר באמצעות מכליות מים.

פזשכיאן נוגע בסוגיה הכי רגישה של משטרת המוסר ובאופן גלוי מותח ביקורת. חודשיים עברו מאז מבצע "עם כלביא" ואיראן עדיין לא חזרה לשולחן המשא ומתן. הנשיא מאותת - מלחמה היא לא הפתרון. במקביל, המדינה עדיין מצולקת ממחאות החיג'אב, ומשמרות המהפכה בפרט לאחר שהתמודדו עם מחאות בסדר גודל כזה.

עם זאת, אזרחים באיראן מתחו ביקורת על דבריו כיוון "שאולי היו מוגזמים מדי". פזשכיאן נחשב שנים למתון וליברל יותר ביחס למשטר ודבריו מהווים קו אחר לגמרי, שעלול בסוף גם לעלות לו בתפקיד. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד