הצללים של תימן: זרעים של מרד | מיוחד לסופ"ש

איך קורה שקבוצה קטנה מצפון תימן - עם כמה מאות לוחמים בלבד - הופכת בתוך שנים ספורות לכוח ששולט בארבעה מחוזות ומטלטל מדינה שלמה? הכול מתחיל במחוז צעדה - הלב ההיסטורי של הזיידים, זרם שיעי ששלט בתימן כמעט אלף שנה. אבל בשנת 1962 הכול מתהפך: מהפכה צבאית מדיחה את האימאם, מקימה רפובליקה – והצפון מוצא את עצמו מאחור. עוני, הזנחה, והשפלה עדתית הופכים לחיי היומיום של הזיידים.

שנות ה־80. איש דת בכיר, בדר א־דין אל־חות’י, מקים יחד עם בניו – חוסיין, יחיא, מוחמד ועבד אל־מלכ – מסגרות לימוד חדשות כדי להשיב את הגאווה האבודה. הפרויקט הבולט: “הנוער המאמין” – תנועת נוער עם מחנות קיץ ושיעורים על דת והיסטוריה. מול המסגדים הסלפיים שמוקמים בצפון בכסף סעודי – החות’ים מציבים מענה משלהם. בתחילת שנות ה־2000, הבן הכריזמטי חוסיין אל־חות’י עולה קדימה.

נאומים חדים נגד הנשיא צאלח, נגד ארה"ב וישראל – וסיסמה חדשה שמרעידה את הרחובות: "אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, הניצחון לאסלאם". יוני 2004. צאלח שולח את הצבא לצעדה. חוסיין נהרג – אבל מותו הופך אותו לשהיד, לסמל. האח הצעיר עבד אל־מלכ יורש את ההנהגה.

2004–2010: שש מלחמות עקובות מדם. טעויות השלטון – הפגזות על כפרים, הרס אתרי דת, עלבונות עדתיים – רק מגייסות לחות’ים עוד ועוד שבטים. והם גדלים: ממאות לוחמים – לאלפים, עם שליטה בארבעה מחוזות בצפון. מה שהתחיל כחוגי לימוד – הופך לתנועה חמושה עם תחושת שליחות דתית: אם השלטון מושחת או זר – על פי אמונתם, חובה קדושה להתקומם.

ובפרק הבא – האביב הערבי מגיע וההרים של צעדה יפרצו לראשונה את שערי צנעא.