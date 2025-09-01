החות'ים טוענים: "תקפנו ספינה ישראלית בצפון ים סוף"

מומלצים -

המתיחות הימית נמשכת: דובר החות'ים, יחיא סריע, טען היום (שני) כי הם תקפו במהלך הלילה ספינה ישראלית בשם SCARLET RAY בצפון ים סוף. עוד נטען כי התקיפה של מיכלית הנפט, הנושאת דגל ליבריה, התבצעה באמצעות טיל בליסטי סמוך לעיר הנמל יאנבו שבסעודיה.

חברת אבטחת הים הבריטית אמברי ציינה כי "המיכלית דיווחה על פיצוץ בקרבת מקום", דרומית-מערבית ליאנבו. בעדכון מאוחר יותר, העריכו כי ייתכן שכלי השיט היווה מטרה של החות'ים - מפני שהוא נמצא בבעלות ישראלית.

במשרד הסחר הימי של בריטניה ציינו כי "הצוות דיווח על פיצוץ חזק כתוצאה מפגיעת טיל לא ידוע. אין נפגעים".

כזכור, במהלך החודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים בהם החות'ים תקפו מספר כלי שיט באזור הים האדום, בהם כאלו שאינם נמצאים בקשר עם ישראל - ופשוט שטו באזור. התקיפות האחרונות נרשמו בחודש יולי, כאשר בתוך כשבוע הותקפו בים האדום שתי אוניות סוחר. הן ניסו, במשך למעלה מ-48 שעות להדוף מתקפות חוזרות מצד הפיראטים החות'ים, שעשו שימוש בנשק נגד טנקים, טילים וכטב"מים. בסופו של דבר, שתי הספינות הוטבעו, לפחות שלושה אנשי צוות נהרגו ואחרים נחטפו. משחתות אמריקניות או של בעלות בריתה לא היו בסביבה כדי לסייע.