גורם בכיר מאשר ל-i24NEWS: התקבלה הזמנה לכינוס מועצת השלום בבית הלבן ב-19 בפברואר

גורם בכיר מאחת המדינות החברות במועצת השלום של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר היום (שבת) ל-i24NEWS כי התקבלה הזמנה לכינוס של מנהיגי המועצה בבית הלבן ב-19 בפברואר. הכינוס יתקיים יום אחרי פגישתו המתוכננת של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כינוס מועצת השלום מגיע ברקע המאמצים לקדם את יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. לאחר הפתיחה המוגבלת של מעבר רפיח, כעת ישנה ציפיה להכרזה על דד ליין של טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.

בישראל, כך דיווחנו ב-i24NEWS, העריכו כי ההכרזה צפויה בקרוב מאוד, אך היא מתעכבת בין היתר ברקע השיח מול האמריקנים על הדרישות הישראליות לפירוז הרצועה. בתוך כך, טראמפ חזר ביום חמישי האחרון על ההבטחה כי חמאס אמנם יתפרק מנשקו.

בתוך כך, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התייחס לעתידה של רצועת עזה בריאיון שפורסם אתמול ב"ניו יורק פוסט". "זה רק עכשיו באמת מתחיל לתפוס תאוצה. דברים יתחילו לזוז הרבה יותר מהר עכשיו כשהחטופים חזרו", אמר האקבי. "למען האמת, הישראלים לא היו במצב רוח להתחיל לבנות חיים חדשים לאנשים בעזה עד שחמאס סוף סוף נתן את הדין על אחרון החטופים".

"זה הולך להיות תהליך. אנשים יתחילו לעבור מאזורים שהם באמת מסוכנים - האזורים האדומים - אל האזורים הירוקים. אנשים יוכלו לקבל גישה לא רק לדיור, אלא לתשתיות שעובדות - בנייה מחדש של חברה כמעט מתוך ההריסות של מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה להימשך זמן רב כל כך".

האקבי אמר כי היקף ההרס עלול להאריך את לוח הזמנים בשיקום עזה: "אנחנו מדברים על שנים. זה יכול לקחת שנתיים, שלוש שנים. זה יכול לקחת עשר שנים. הרבה מזה תלוי בכמה מדינות באמת יירתמו למשימה".

האקבי התייחס לחזונו של ג'ארד קושנר להפיכת עזה למרכז כלכלי ותיירותי משגשג. "אנשים לגלגו על החזון הזה", אמר, "אבל אנחנו נמצאים במקום שונה מאוד מזה שהיינו בו לפני חודש. בעוד שנה מהיום, אנחנו נהיה במקום טוב בהרבה".

הוא טען כי קריסתה של עזה לא הייתה בלתי נמנעת - ואמר כי היא הייתה יכולה להפוך לסיפור הצלחה לפני עשורים, אלמלא אחיזתו של חמאס בשלטון. "עזה הייתה יכולה להיות סינגפור", אמר האקבי. "במקום זאת, הם הפכו אותה להאיטי".