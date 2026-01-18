מחכים לפקודה: הצבא האמריקני ממשיך להיערך לתקיפה באיראן

הצבא האמריקני ממשיך להתכונן לתקיפה באיראן ותגבר את כוחותיו במזרח התיכון, על רקע האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ ייתן פקודה לתקוף, כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין.

ל-i24NEWS נודע כי נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln וקבוצת התקיפה שלה הגיעו למצר מלאקה, השוכן בין מלזיה לאינדונזיה, מה שאומר כי הם צפויים להיכנס לאזור האחריות של פיקוד המרכז האמריקני בתוך 5-7 ימים. את נושאת המטוסים מלוות שתי משחתות: USS Spruance ו-USS Michael Murphy.

i24NEWS

בנוסף, על פי דיווחים, 12 מטוסי קרב מסוג F-15 הגיעו לירדן במהלך 24 השעות האחרונות. מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בעתיד הקרוב. במקביל, מטוסי תובלה נחתו בבסיס הצבאי האמריקני בדייגו גרסיה. גורמים אמריקנים מסרו ל-i24NEWS כי "כל האפשרויות כעת על השולחן". לדבריהם, המטרה היא לבנות כוח משמעותי במזרח התיכון שיספק לנשיא טראמפ מגוון רחב של אפשרויות, אם יחליט לתקוף.

דן שפירו, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל וסגן עוזר שר ההגנה לענייני המזרח התיכון (2024–2025), מעריך כי טראמפ, מתוך רצון לקיים הבטחות רטוריות לעם האיראני, עשוי לחפש "יציאת חירום" צבאית דרמטית. "הנשיא טראמפ קרא לעם האיראני לצאת לרחובות והבטיח שהוא יהיה איתם", אמר, "אבל כשהמשטר הרג אלפים, לא נגבה שום מחיר, משום שלארה"ב לא היו אז הכוחות הנדרשים באזור".

לדברי שפירו, הדינמיקה הזו משתנה כעת. עם חזרת הכוחות האמריקנים לאזור, חוזרת גם היכולת של ארה"ב לפעול צבאית. שפירו טוען שסגנון הפעולה הצבאי המועדף על טראמפ - תקיפה דרמטית של "פגע וברח" - עלול להוביל אותו לכוון ישירות למנהיג העליון עצמו, עלי חמינאי. "מה יהיה גדול ודרמטי ויאפשר לו לומר שהוא קיים את הבטחתו? חיסול המנהיג העליון". נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב בפוסט ברשת X והזהיר כי תקיפה נגד המנהיג העליון תיחשב למלחמה כוללת עם איראן.

בעוד שמהלך כזה עשוי להיות פופולרי בקרב איראנים רבים, שפירו הזהיר מפני "אפקט ונצואלה". בהתייחסו לתוצאות המעורבות של ניסיונות ארה"ב להדיח את ניקולס מדורו, הזהיר שפירו כי טראמפ לעיתים קרובות חסר את המחויבות ארוכת הטווח הנדרשת לשינוי משטר אמיתי. "הוא לא רוצה להיגרר למלחמה ארוכה לשינוי משטר. חיסול חמינאי הוא דרמטי, אבל הוא לא בהכרח ישנה את המשטר. סביר להניח שמשמרות המהפכה ישתלטו, לפחות לתקופה מסוימת".

עם זאת, האתגר עבור ממשל טראמפ אינו רק העובדה שיידרש לפחות שבוע כדי לרכז את הכוחות, אלא גם שהמשטר האיראני דיכא באכזריות את המחאות. גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי יותר מ-5,000 בני אדם נהרגו במהלך דיכוי המחאות על ידי המשטר בשבועיים האחרונים.

הדבר מעלה שאלה מרכזית: לנוכח הדיכוי האלים והירידה הדרמטית במספר המפגינים, האם יש בכלל סיכוי שתקיפה אמריקאית, או אפילו עצם האיום בה, תחזיר אנשים לרחובות?