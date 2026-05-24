מבוקש ע"י האינטרפול: הקצין האיראני שדואג למשטר ביום שאחרי ההסכם

בעוד המשא ומתן בנוגע למלחמה באיראן נמצא בעיצומו, גנרל איראני אחד - המבוקש על ידי האינטרפול ונתון תחת סנקציות אמריקניות - כבר מעצב את מהלכיה הבאים של טהרן. אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה, קיבל לידיו את התפקיד לאחר שקודמו, מוחמד פאקפור, חוסל בתקיפה אמריקנית-ישראלית ב-28 בפברואר - יומן הראשון של מבצע "שאגת הארי".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על ואחידי הוטלו סנקציות בארה"ב בשל חלקו בדיכוי המחאות באיראן - והוא מבוקש על ידי האינטרפול בשל מעורבותו לכאורה בפיגוע בארגנטינה לפני שלושה עשורים. הוא אחד המתנגדים החריפים ביותר לפשרה עם וושינגטון, ומומחים מציינים כי הוא אף קיצוני יותר מפאקפור.

"הוא בעל השפעה, אך הוא חלק ממערכת", אמר עלי ואעז, מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית (International Crisis Group). "ההחלטות מתקבלות בקונצנזוס, אך ללא ספק לקולו של ואחידי יש משקל רב בחדר".

i24NEWS

ואחידי הוא אדם "דומיננטי מאוד" ו"קיצוני", המחויב עמוקות לעקרונות המהפכה האסלאמית, כך אמר ל-CNN דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן באמ"ן. "אי אפשר להסכים על שום דבר מבלי שזה יעבור דרכו. הוא נמנה עם האנשים שאומרים: 'אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, ואם טראמפ רוצה לחזור למלחמה - ברוך הבא'".