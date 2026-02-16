מסר לטראמפ: התרגיל הצבאי של איראן במצרי הורמוז

כלי תקשורת באיראן מדווחים היום (שני) כי חיל הים של משמרות המהפכה החל בתרגיל משולב וממוקד במצר הורמוז. עוד צוין כי התמרונים מבוססים על אימון מודיעיני והתמודדות עם כל איום ביטחוני בים. במקביל, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, אמר ש"יהיה קשה מאוד לעשות עסקה עם איראן".

על פי הדיווחים, התרגילים נועדו כדי לפקח על מוכנות היחידות למתקפה, והתרגיל מכונה "שליטה חכמה במצרי הורמוז".

האזהרה של ארה"ב

משמרות המהפכה תכננו לקיים את התרגיל כבר בתחילת החודש, אך הכחישו את הדברים. ארצות הברית אף שיגרה אזהרה, לפיה על איראן להימנע מפגיעה בחופש השיט בנתיב הבינלאומי במהלך התרגיל. בהודעה שהוציאו נכתב: "פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) קורא למשמרות המהפכה לערוך את התרגיל הימי שהוכרז באופן בטוח, מקצועי ומונע סיכון מיותר לחופש השיט של התנועה הימית הבינלאומית. מצר הורמוז הוא מעבר ימי בינלאומי ומסדרון סחר חיוני התומך בשגשוג כלכלי אזורי. בכל יום נתון, כ-100 מכלי השיט הסוחרים בעולם עוברים במצר הצר.

הם שיגרו איום ברור: "לצבא ארה"ב יש את הכוח המאומן והקטלני ביותר בעולם, והוא ימשיך לפעול ברמות המקצועיות הגבוהות ביותר ולפעול לפי נורמות בינלאומיות. משמרות המהפכה של איראן חייבים לעשות את אותו הדבר".

מחר - שיחות בין איראן לארה"ב בז'נבה

מחר צפויות להתקיים שיחות בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבכירים בממשל טראמפ בז'נבה. היום עראקצ'י נפגש עם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל ג'רוסי, "לדיונים טכניים מפורטים", לדבריו.

כאמור, מזכיר המדינה מרקו רוביו התייחס היום לשיחות הצפויות מחר עם איראן, ואמר: "אני חושב שאם יש כאן הזדמנות להגיע להסכם באמצעים דיפלומטיים שיטפל בנושאים שמדאיגים אותנו, נהיה מאוד פתוחים ומוכנים לכך. אבל אני גם לא רוצה להפריז. זה הולך להיות קשה. זה היה קשה מאוד לכל אחד להשיג הסכמים אמיתיים עם איראן, משום שאנחנו מתמודדים עם אנשי דת שיעים רדיקליים שמקבלים החלטות תיאולוגיות, לא גיאופוליטיות", אמר.

נציין כי נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" נצפתה היום בים הערבי מול חופי עומאן במפרץ, כך על פי תצלומי לוויין.