אוחזים בדגלי ישראל: מאות הפגינו במעוז הדרוזים בסוריה

חודש לאחר הטבח: מאות דרוזים המתגוררים בא-סווידא הפגינו היום (שבת) בדרישה לעצמאות ולהגדרה עצמית. במהלך ההפגנות, הם הניפו שלטים הכוללים פנייה לישראל - בשפה העברית. "אתם תקוותנו, אתם המושיעים, אנחנו איתכם בלב ובנפש, ילדים ונשים, צעירים וזקנים - כולנו איתכם", נכתב.

חלק מהמפגינים הביעו רצון להסתפח למדינת ישראל, ובאחד השלטים נכתב: "תודה לך נתניהו", "להצטרף לישראל" ו"העם רוצה להצטרף לישראל".

כזכור, בחודש שעבר נרשמו עימותים קשים ומדממים בעיר הדרוזית, אשר גבו את חייהם של כאלף בני אדם. שורדי הטבח תיארו התעללות קשה שחוו בידי החמושים הבדואים, ומספר אירועים קשים בהם טבח שבוצע בצוות בית חולים באזור.

החשש הוביל מאות דרוזים ישראלים, המתגוררים במג'דל שמס והסביבה לפרוץ את הגדר ולחצות לשטח סוריה במטרה לסייע לקרוביהם.

גורמים בישראל פרסמו לאחר מכן הצהרות, לפיהן ישראל תגן על אחינו הדרוזים. בהמשך, צה"ל ביצע מספר תקיפות לאזור, במטרה למנוע את הגעת כוחותיו של נשיא סוריה אל ג'ולאני. עם זאת, כעבור מספר ימים הושגה הפסקת אש, אך זו לא הביאה לסיומה המוחלט של האלימות, שכן מאז נרשמו אירועים נקודתיים באזור.