תקיפה ישראלית סמוך לתחנת הכוח הגרעינית בבושהר כמעט יוצרת משבר עם רוסיה

תקיפה ישראלית בימים האחרונים באזור העיר האיראנית בושהר כמעט והובילה למשבר חריף בין ישראל לרוסיה. לפי דברים שמסר היום (ראשון) מקור המעורה בפרטים, ישראל תקפה יעד סמוך לתחנת הכוח הגרעינית בבושהר מבלי שידעה כי מדענים רוסים נמצאים באזור.

i24NEWS

התקיפה הסתיימה ללא נפגעים רוסים, אך בכירים ברוסיה הגישו מחאה רשמית לישראל, וטענו כי היעד שנפגע כלל אזור מגורים שבו מתגוררים עובדים בתחנת הכוח. גורמים רוסיים הבהירו לבכירים ישראלים כי תקיפות חוזרות של יעדים הסמוכים למומחים רוסים אינן מקובלות, וכי על ישראל לנקוט אמצעי זהירות.

לפני כמה ימים הזהיר אלכסיי ליחצ'וב, מנכ"ל רוסאטום, כי כ‑639 אנשי צוות רוסים עדיין שוהים באיראן, וציין כי מתקפת הטילים גרמה לפיצוצים שנשמעו קילומטרים ספורים בלבד מהמתקן, אף שהמתקן עצמו לא היה יעד לתקיפה.

בשנת 2025, במהלך מבצע "עם כלביא", הבטיח נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ישראל תספק ערבויות לביטחונם של אנשי הצוות הרוסים בבושהר. פוטין ציין אז: "סיכמנו עם הנהגת ישראל כי ביטחונם יובטח".