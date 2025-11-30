דיווח: חמאס מקים ועדה להכנות לקראת העברת הממשל בעזה

חמאס מקים ועדה ייעודית להכנות לקראת העברת הממשל ברצועת עזה לוועדה טכנוקרטית, כך דיווח אתמול (שבת) העיתון "אל־ערבי אל־ג'דיד". בנוסף, לפי מקורות בכירים בארגון הטרור, חמאס השלים לאחרונה את איוש כלל תפקידי ההנהגה הצבאיים, הפוליטיים והמנהליים שהתפנו בעקבות מותם של בכירים במהלך המלחמה.

גורם בכיר בחמאס מסר כי כל התפקידים שהיו פנויים אוישו: בזרוע הצבאית של גדודי עיז א-דין אל־קסאם, בלשכה המדינית, במועצת השורא הכללית, וכן בתפקידים האחראים לניהול עניינים אזרחיים ברצועה. לדבריו, "אין עוד תפקידים שנותרו ללא מינוי - מונו מפקדים לכל החטיבות בזרוע הצבאית, ואף מונו להם סגנים".

המקור חשף עוד כי חמאס הקים ועדה שתפקידה, כאמור, להכין את העברת הממשל בעזה לידי ועדת טכנוקרטים, בהתאם לתוכנית המוצעת של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. ועדה זו מופקדת על כל "התיקים" הקשורים למשרדי הממשל ולמצב הביטחוני, והיא תסייע לאנשי הוועדה המנהלית בעזה.

לדבריו, חמאס כבר הבהיר למתווכות כי קיבל החלטה ברורה להעביר את ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. הוא הוסיף כי ההרכב של הוועדה המנהלית - כולל יו"ר וחברים - כבר מוכן, וכי מדינות ערב העבירו מידע זה לצד האמריקאי. עם זאת, לדבריו, קיימת עדיין דחייה בלתי מוסברת בהטלת המשימה על הוועדה.