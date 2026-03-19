יממה לאחר התקיפה הישראלית על שדה גז אסטרטגי באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גינה לפנות בוקר (חמישי) את התקיפה הישראלית, שלכאורה התקיימה בתיאום מול האמריקנים. טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו TRUTH: "ישראל, מתוך זעם על מה שקרה במזרח התיכון, תקפה באלימות מתקן גדול המכונה שדה הגז דרום פארס באיראן. חלק קטן יחסית ממנו נפגע. ארצות הברית לא ידעה דבר על המתקפה הספציפית הזו, וקטאר לא הייתה מעורבת".

טראמפ המשיך בפוסט: "לרוע המזל, איראן לא ידעה זאת, ותקפה באופן לא מוצדק ולא הוגן חלק ממתקן הגז LNG של קטאר. לא יבוצעו עוד מתקפות על ידי ישראל בנוגע לשדה הגז דרום פארס החשוב והיקר ביותר הזה, אלא אם כן איראן תחליט, באופן לא חכם, לתקוף קטאר תמימה מאוד - ובמקרה כזה, ארצות הברית של אמריקה, עם או בלי עזרתה או הסכמתה של ישראל, תפוצץ באופן מסיבי את כל שדה הגז דרום פארס בעוצמה ועוצמה שאיראן מעולם לא ראתה או ראתה קודם לכן".

אתמול תקף חיל האוויר הישראלי מתקן לעיבוד גז בדרום-מערב איראן. התקיפה על שדה הגז "דרום פארס" הייתה הפעם הראשונה שישראל תקפה מתקני גז טבעי באיראן - נכס קריטי לכלכלה האיראנית. מספר שעות לאחר מכן האיראנים שיגרו שתי מתקפות טילים לעבר קטאר ופגעו במתקני גז, ונגרם "נזק נרחב" אך ללא נפגעים בנפש. דרום פארס הוא המגזר האיראני של מאגר הגז הטבעי הגדול בעולם, אותו חולקת איראן עם קטאר.

לפי מקורות לוול סטריט ג'ורנל, התקיפה הישראלית נועדה לפגוע במקור הכנסה חשוב של משמרות המהפכה. לפי גורמים ישראלים ואמריקנים, התקיפה אכן תואמה עם הנשיא טראמפ. מטרת התקיפה הייתה ללחוץ על איראן לפתוח מחדש את מיצר הורמוז. הגורמים אמרו כי טראמפ סבר שטהרן קיבלה את המסר ורוצה להימנע מתקיפות נוספות על תשתיות האנרגיה האיראניות.

חברת QatarEnergy המשיכה לדווח על נזקים גם הבוקר: "בנוסף למתקפה הקודמת, חברת קטאר אנרג'י מאשרת כי בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי, 19 במרץ 2026, מספר מתקני הגז הטבעי הנוזלי (LNG) שלה היו נושא להתקפות טילים, שגרמו לשריפות גדולות ולנזק נוסף נרחב. צוותי תגובת חירום נפרסו מיד כדי לבלום את הנזק שנגרם, ללא דיווחים על נפגעים".

בנוסף, ערב הסעודית הודיעה כי יירטה והשמידה ארבעה טילים בליסטיים ששוגרו לעבר ריאד ביום רביעי, וכן ניסיון תקיפת מתקן גז במזרה באמצעות כטב"ם. ביום חמישי, איראן שוב כיוונה למתקני הגז של קטאר, ולבירת סעודיה.