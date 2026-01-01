המועד לפירוז מתקרב - אך חיזבאללה ממשיך להשתקם

בקרוב יפקע הדד ליין שהוצב לממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, כצפוי מבלי שהלבנונים עמדו במשימה. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי במערכת הביטחון מעריכים שהארגון ממשיך לנסות להשתקם. במקביל, בישראל מזהים ניסיונות מחודשים להעביר אמצעי לחימה, לשיקום תשתיות צבאיות ולחידוש פעילות כלכלית.

על פי ההערכות, חיזבאללה משנה את דפוסי הפעולה שלו ומשתקם לא ככוח צבאי סדור אלא כארגון גרילה. בנוסף, מנגנון האכיפה בדרום לבנון פועל באופן חלקי בלבד.

ההתעצמות מדרום לליטני נמוכה אבל הארגון ממשיך להשתקם בניגוד ליעדי ההסכם. בישראל מצפים להכרזה הלבנונית על טיהור דרום לבנון, הכרזה שבמערכת הביטחון מטילים ספק שתשקף את המצב האמיתי בשטח. בנוסף, מבהירים כי חופש הפעולה של צה"ל ישמר וכל איום שיזוהה יטופל.

יש הישגים נוספים שידרשו לעמוד באופן מלא בהסכם, וכאן - מחכים להוראות של הדרג המדיני. במערכת הביטחון ממתינים לשובו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מפלורידה, אז גם יקבעו דיונים ביטחוניים עם המזכיר הצבאי בהתאם לזירות השונות ולאור הירוק שהתקבל מהאמריקנים.