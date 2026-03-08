הערכה בצה"ל: חיזבאללה ואיראן ניתקו מגע כמעט לגמרי

בכיר בפיקוד הצפון מעריך כי איראן וחיזבאללה ניתקו מגע כמעט לגמרי, וכי ארגון הטרור פועל כעת באופן עצמאי במערכה הנוכחית.

כידוע, ארגון הטרור השיעי איים כי יצטרף ללחימה במידה ויחוסל המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי - מה שאכן קרה לפני שבוע. מאז, על פי דובר צה"ל, הותקפו יותר יותר מ-600 מטרות וכ-200 מחבלים חוסלו על ידי צה"ל.

כמו כן חוסלו מספר דמויות בכירות בארגוני הטרור הפועלים נגד ישראל בלבנון, בהם אבו חמזה ראמי, מפקד הג'יהאד האיסלאמי בלבנון המקביל בדרגתו לדרגת אלוף, שני מפקדים המקבילים בדרגתם לדרגת אלוף‑משנה ושלושה מפקדי גדודים בארגון הטרור. בנוסף, הושלמו 27 גלי תקיפה במרחב ביירות, מתוכם חמישה ברובע הדאחייה.

כעת בפיקוד הצפון מזהים שינוי מגמה בטקטיקת האש של חיזבאללה. הארגון ממקד את התקיפות לעבר ריכוזי אוכלוסייה בקו העימות וביישובים שפונו, לצד ניסיונות פגיעה במוצבי צה"ל הנמצאים בתוך דרום לבנון.

דובר צה"ל

הבוקר פורסם כי שני לוחמי הנדסה קרבית נהרגו מפגיעת טיל נ"ט בלבנון, בהם רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל ששמו הותר לפרסום.