"נתיב למדינה פלסטינית": הרפורמות שאבו מאזן נדרש לקדם - בדרכו לשלוט שוב בעזה | ברוך ידיד

לאחר אישור "תוכנית טראמפ" במועצת הביטחון באו"ם - נפתח "הנתיב למדינה פלסטינית": הרשות הפלסטינית החליטה שלא לשלם החודש משכורות לאסירים מחבלים - כך דווח הבוקר (שלישי) בערוץ א-שרק הסעודי. מדובר באחת הרפורמות שנדרש אבו מאזן לקדם, בדרכו לחזרה לשליטה ברצועה.

ברמאללה טוענים כי הם "עסוקים ברפורמה מקיפה במערכת החינוך". בתוך כך, לאחרונה קבע יו"ר הרשות בצו נשיאותי, כי מי שימלא את מקומו במצב של נבצרות ובאין מועצה מחוקקת הוא חוסיין א-שיח', סגנו של אבו מאזן. על אף כי מדובר במינוי זמני ל-90 יום עם אופציה להארכה, כך מסמן אבו מאזן בן ה-90 את זהות מחליפו.

נזכיר, כי מי שהיה אמור לרשת את אבו מאזן הוא עזיז דוויק, יו"ר הרשות המחוקקת הפלסטינית ואחד מבכירי חמאס. נציין בנוסף כי כל סמכויות הפרלמנט הפלסטיני בוטלו בשל היותו בעל רוב פוליטי לחמאס.

כאמור, מי שיירש את "הראיס" הוא סגנו. תפקידו הוא המצאה מחודש אפריל האחרון, לאחר שנוצר תפקיד זה כדי לאפשר את קידום א-שייח'. אלו, הם לא הרפורמות היחידות שמתנהלות כעת ברמאללה. לפני מספר שבועות הורה יו"ר הרשות הפלסטינית לנסח חוקה פלסטינית חדשה, לאור הכרת מדינות רבות במדינה הפלסטינית. השלמת החוקה נחשבת לנחוצה כדי להזרים "דם חדש" ולקדם רפורמות.

על פי גורמים ברמאללה, כיום מועברות משכורות "רק" ל-1,600 משפחות מחבלים, כאשר כל השאר מקבלים את הכסף כנקודות זכאות לרווחה - בדומה לנקודו זכאות בביטוח הלאומי בישראל. בנוסף, התחייב אבו מאזן לרפורמות גם במערכת הביטחון הפלסטינית, במסגרתה הוצאו קצינים בכירים לפנסיה.

גורמים ברמאללה טוענים כי האיחוד האירופי העביר לרשות רשימה של מוסדות אזרחים וביטחוניים בהם נדרש תיקון יסודי. רפורמה נוספת זו, נועדה למנוע את תופעת השחיתות ברשות הפלסטינית והבטחת שקיפות. מגוון רפורמות אלו חשובות, בשל איתות מצד הסעודים והאמירתים כי לא יחדשו את הסיוע הכלכלי במצב הנוכחי, וחשוב מכך - ארצות הברית לא תוכל לפתוח מחדש את משרדי הרשות בוושינגטון.

עם זאת, ומעל כל אלו, נועדו הרפורמות בכדי לעמוד בתנאי הסף של ארצות הברית ומדינות נוספות, שמעוניינות בכניסתה של הרשות הפלסטינית לרצועת עזה - לפי גורמים פלסטיניים. כפי שאמר טראמפ בעצמו, כי רק לאחר שתעבור רפורמות משמעותיות, תהיה הרשות רלוונטית לעתיד עזה.