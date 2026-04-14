לראשונה זה למעלה משלושה עשורים, היום (שלישי) החלה בוושינגטון פגישה ישירה ורמת דרג בין נציגים רשמיים של ישראל ולבנון - מהלך חריג על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון והלחימה מול חיזבאללה.

המפגש, שנערך במחלקת המדינה האמריקנית בהובלת שר החוץ מרקו רוביו, מפגיש את שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר עם שגרירת לבנון נדא חמאדה, לצד בכירים אמריקנים המעורבים בתיווך.

גורמים אמריקנים מדגישים כי מדובר בהתפתחות משמעותית שנובעת, לדבריהם, מהמציאות הביטחונית החדשה באזור, ובפרט מהשלכות פעילות חיזבאללה. לדבריהם, השיחות נועדו לבחון דרכים לייצוב המצב בגבול, לחזק את ריבונות לבנון ולבסס דיאלוג ישיר בין הצדדים - לראשונה מאז 1993.

כזכור, בחמישי האחרון הנחה ראש הממשלה נתניהו את הקבינט להיענות לפנייה הלבנונית לשיח ישיר, במטרה להוביל לפירוק חיזבאללה מנשקו ולכינון יחסי שלום. במקביל, בארצות הברית מדווחים כי הנשיא דונלד טראמפ ביקש מישראל לצמצם את התקיפות כדי לסייע למגעים מול איראן.

בכיר לבנוני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "לבנון דוגלת בהפסקת אש זמנית כדי לאפשר שיחות עם ישראל. כל שיחות יהיו 'במסלול נפרד, אך באותו מודל' כמו הפסקת האש בין איראן לארה"ב בתיווך פקיסטן".