נתניהו מאשר: אליזבט צורקוב שוחררה היום אחרי שנתיים וחצי בשבי בעיראק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שלישי) כי האזרחית הישראלית אליזבט צורקוב שנכלאה בעיראק ב-2023 שוחררה מהשבי. לאחר מכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את הדברים, וכתב: "בעבודת צוות, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים - הצלחנו להביא לשחרורה".

גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS: "לא ניתנה תמורה עבור צורקוב - מלבד הבטחות לסיוע אמריקני לעיראק, בעיקר בכל הקשור לסכסוכים הפנימיים שלה עם גורמים הנתמכים על ידי איראן".

טראמפ הודיעה על שחרור של צורקוב ברשת החברתית שבבעלותו, Truth. "אני שמח לדווח שאליזבת צורקוב, סטודנטית מפרינסטון, שאחותה אזרחית אמריקאית, שוחררה זה עתה על ידי מילציית כתאיב חיזבאללה ("גדודי חיזבאללה"), וכעת נמצאת בבטחה בשגרירות האמריקאית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים".

טראמפ סיים את הפוסט בקריאה לשחרור החטופים המוחזקים בשבי חמאס בעזה: "תמיד אלחם למען צדק, ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את בני הערובה, עכשיו!"

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, הכריז גם הוא על השחרור ב-X: "אנו שבים ומאשרים, כי לא נסבול שום פשרה באכיפת החוק ובשמירה על סמכות המדינה, וגם לא נאפשר לאף אחד לערער את המוניטין של עיראק ואנשיה", כתב.

אמה צורקוב, אחותה של אליזבת, הגיבה לשחרורה: "כל המשפחה שלי מאושרת בצורה בלתי רגילה. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את אליזבת ולהעניק לה את כל האהבה שחיכינו לחלוק איתה במשך 903 ימים. אנו מודים לנשיא טראמפ ולשליח המיוחד שלו, אדם בוהלר". בחודש מאי האחרון, השליח המיוחד בוהלר התייחס לנושא צורוק בריאיון שהעניק ל-i24NEWS.

עוד היא הוסיפה: "אילולא אדם היה הופך את חזרתה של אחותי למשימה האישית שלו - אינני יודעת היכן היינו היום. אנו גם רוצים להודות לג'וש האריס ולצוות שלו בשגרירות ארה"ב בבגדד על התמיכה שהעניקו לאחותנו, וכן לצוות בארגון הלא־ממשלתי Global Reach שנאבקו ללא לאות למען שובה הבטוח של אחותי".

אליזבת צורקוב היא חוקרת ישראלית, המתמחה במזרח התיכון ובעלת דוקטורט מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת פרינסטון. היא כתבה ופרסמה מחקרים ומאמרים רבים על עיראק, סוריה, לבנון וסוגיות אזוריות נוספות, והייתה בקשר עם פעילים, ארגונים וקהילות במדינות אלה.

במרץ 2023 היא נעלמה בבגדד, לאחר שלפי פרסומים נחטפה על ידי מיליציית "כתאיב חזבאללה" הפועלת בחסות איראן. שחרורה הוגדר יעד מודיעיני וביטחוני חשוב עבור ישראל, ארה"ב ומדינות נוספות שהיו מעורבות במאמצי התיווך. בחודש מאי האחרון, אף נמסר כי ישוחררו עבור צורקוב מחבלי חיזבאללה המוחזקים בישראל.