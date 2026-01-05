דיווח: חמינאי מתכנן להימלט למוסקבה אם המשטר האיראני ייפול

העיתון הבריטי The Times מדווח כי המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, הכין תוכנית גיבוי להימלטות מאיראן במקרה שהמשטר לא יצליח להכיל את גל המחאות במדינה.

על פי הדיווח, חמינאי צפוי לעזוב את טהראן בליווי מעגל מצומצם של כ-20 יועצים ובני משפחה, אם יתברר לו כי הצבא וכוחות הביטחון - ובראשם משמרות המהפכה - אינם נשמעים עוד להוראותיו. יעד המילוט, לפי הדיווח, הוא מוסקבה, בדומה לתרחיש בריחתו של נשיא סוריה לשעבר אסד ב-2024.

עוד נטען כי תוכנית המילוט מבוססת על מודל הבריחה של בשאר אל-אסד, וכי בימים האחרונים מתבצעות היערכויות חריגות בצמרת האיראנית. חבר פרלמנט בריטי אף רמז כי בכירים במשטר האיראני מנהלים מגעים עם שירותי מודיעין זרים בנוגע לעתידם האישי.

עיתונאי איראני אישר כי הבנק המרכזי באיראן הורה לגופי האשראי והבנקים להיערך לתרחיש של קריסת המשטר, כולל אבטחת מאגרי מידע והקמת מערכות חלופיות. במקביל, גורם באופוזיציה האיראנית טען כי מג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון, הנחה לצמצם את מעגל הגישה לאביו ולבחון אפשרות למגורים באזור הררי, כחלק מהיערכות ביטחונית.

נכון לעכשיו, אין אישור רשמי לדיווחים מצד השלטונות בטהראן.