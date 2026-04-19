סוגיית מיקומו של האורניום המועשר מהווה נקודת מחלוקת בשיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי בישראל מביעים התנגדות לרעיון שהופיע בכמה דיווחים, לפיו האורניום המועשר יועבר מאיראן - לפקיסטן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בישראל מתנגדים לרעיון - ואומרים: "איזה ערבויות יש לנו לכך שהחומר לא יגיע או ישאר בידי ידיים עוינות? העברה לא משמידה את החומר רק מעבירה אותו, פקיסטן עצמה למרות שהיא מעצמה גרעינית היא גם מדינה לא יציבה עם קשרים לטרור, ובנוסף - העברה כזו עלולה לאפשר לאיראן לשמור על גישה עקיפה לחומר ולהתחמק מסנקציות מפיקוח של הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית ואולי להמשיך את תכנית הגרעין בעתיד".

כאמור, בישראל ממעטים להתבטא בנושא המשא ומתן מול איראן ומנהלים שיחות שקטות עם וושינגטון במטרה לוודא שהעקרונות של ישראל נשמרים, ובכללם נושא העשרת האורניום וסילוק החומר המועשר הקבור מתחת לאדמה מידי האיראנים.