רשת CNN דיווחה היום (שישי) כי הרקע לשיחה בה נתניהו ביקש מטראמפ, על פי הדיווחים, לדחות את התקיפה באיראן הוא חשש ישראלי מפני מצב מערכות ההגנה האוויריות, לאחר השימוש הרב שנעשה בהן במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. נשיא רוסיה פוטין שוחח עם נתניהו והציע לסייע כמתווך מול איראן

הקרמלין: פוטין שוחח עם נשיא איראן (עמיחי שטיין) רוסיה: פוטין שוחח עם נתניהו והציע לסייע כמתווך מול איראן (גיא עזריאל) דיווח ב-CNN: טראמפ שוחח עם נתניהו שעודד את הנשיא לדחות תוכניות לתקיפה באיראן. ישראל לא האמינה שהמשטר ייפול במהירות ללא קמפיין ממושך, והעלתה דאגה לגבי מצב הגנת הטילים של המדינה, אשר נעשה בה שימוש נרחב במהלך מבצע "עם כלביא" (אלון גל) משפחותיהם של אנשים שנהרגו בהפגנות באיראן סיפרו ל-BBC כי הרשויות דורשות סכומי כסף גדולים כדי להחזיר את גופותיהם לקבורה (אלון גל) ויטקוף: "דיברנו עם האיראנים על ההריגות וההוצאות להורג, הבעיות הישנות עדיין נותר. טראמפ היה מאד ברור איתם, הוא יחליט לגבי תקיפה" (יגאל רביד) הגנרל מייקל קורילה, עד לאחרונה מפקד סנטקום אומר בכנס IAC: "צריך תכנית ליום שאחרי באיראן, לפני שמפילים את המשטר. צריך לוודא מי ישלוט שם, שלא יעלה שלטון גרוע יותר" (יגאל רביד)