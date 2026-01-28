בצבא ארה"ב מתקשים לתכנן "מתקפת פלא באיראן"

צבא ארצות הברית מקיים בימים האחרונים דיונים בהם מנסים לחשוב על דרכים בהן ניתן לפעול באופן משמעותי נגד איראן. הצבא האמריקני מתקשה להציע "מתקפת פלא" בסגנון של תקיפת הכור הגרעיני בפורדו בחודש יוני האחרון. בצבא האמריקני אומרים שגם תקיפה אחת משמעותית לא בהכרח תביא להפלת המשטר.

במקביל, גורם אמריקני מוסר ל-i24NEWS כי צבא ארצות הברית ממשיך להעביר כוחות למזרח התיכון. המשא ומתן בין האמריקנים לאיראן נמשך, אך טראמפ מחריף את הטון: הנשיא האמריקני דורש מהאיראנים ויתור מוחלט על תוכנית הגרעין. המנדט שקיבל שר החוץ האיראני מוגבל מאוד, וההחלטה בסוף של דבר תתקבל על ידי המנהיג העליון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך דיונים עם צמרת המערכת הביטחונית בנוגע לאיום מאיראן. בתוך כך, בישראל עדיין מחכים להחלטתו של טראמפ.